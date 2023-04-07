З Днем народження! Душевні привітання для друга

Іменинник оцінить ці милі та кумедні побажання

Ніхто не сперечатиметься, що день народження друга — дуже важлива подія. Це чудова нагода порадувати його. А ще це час, коли нарешті варто сказати імениннику про те, яку важливу роль у вашому житті він відіграє.

Іноді від емоцій складно підібрати чудове привітання з днем народження хлопцеві другові. Хочеться сказати йому дуже багато теплих слів і не перебрати з обсягом вітання.

"Телеграф" пропонує вам вибрати чудове привітання з днем народження другові хлопцю, яке справить на нього враження та обов’язково подарує посмішку у святковий день.

Вітання з днем народження хлопцеві другу

Дорогий друже, поспішаю привітати тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожного дня у тебе був чудовий настрій та привід для радості. Міцного здоров’я тобі, щастя та щастя. Нехай доля буде до тебе прихильна. Більше оптимізму та гарного настрою, щоб у всьому були гармонія та баланс!

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Друже, вітаю з днем народження. Бажаю всіх благ, цілеспрямованості, непереможної сили, постійної впевненості, великих можливостей та частих перемог. Нехай на твоєму шляху стоять покажчики на щастя, нехай постійно дме попутний вітер удачі та добра.

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Нехай у цьому келиху, друже, разом із напоєм, що веселить душу, будуть паростки пошани, успіху, багатства та любові. Випий швидше до дна і впусти у свою долю все те, що тільки й чекає на твоє запрошення. Будь відкритий для всього найцікавішого, будь готовий до пригоди під назвою "довге щасливе життя".

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Дорогий друже! Я вітаю тебе із днем народження. Хочу, щоб твоє життя завжди грало яскравими фарбами, новими цілями та перемогами. Будь завжди на позитиві та в чудовому настрої. Багато смійся, радуйся і, головне, мрій! Я завжди поруч, завжди готовий тобі допомогти та підтримати в різних ситуаціях!

Друже, вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твій чудовий настрій та натхнення були невичерпними! Нехай у твоєму житті буде багато кохання, тепла, досягнень, щастя, усмішок та надійних попутників. Достатку, здоров’я, радості та багато-багато успіхів!

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Сьогодні день твого народження. Я дуже тебе ціную і поважаю і хочу, щоб у тебе все склалося, щоб ти багато посміхався та радів кожному дню цього прекрасного життя. Нехай все складається на всіх фронтах: і в коханні, і роботі та улюблених захопленнях, які приносять багато радості та світлих, позитивних емоцій. Завжди пам’ятай, що я у тебе є. Я завжди прийду до тебе на допомогу, підтримаю словом та ділом, порадуюсь за тебе і попереживаю. Ніколи не здавайся та йди тільки вперед. Люби, твори, мрій і проживай радісно кожну мить, яка, як відомо, і є життям. Будь щасливий і, безумовно, здоровий, міцний і енергійний!

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У цей чудовий момент, коли всі найближчі люди зібралися за одним столом, я хочу тебе привітати з днем народження! Бажаю тобі кохання, миру, дружби, здоров’я, творчості, успіхів у всіх справах. Нехай кожен день приносить тобі море позитиву, безліч щасливих та радісних миттєвостей. Вип’ємо за тебе!

Раніше "Телеграф" радив, якими словами привітати з днем народження колегу.