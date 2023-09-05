Поздравление с днем рождения однокласснику: пожелания имениннику в стихах и прозе, открытки

Хорошие поздравления с днем рождения однокласснику

С одноклассниками приходится проводить много времени в детском и подростковом возрасте. С некоторыми из них за годы совместной учебы складываются по-настоящему дружеские отношения.

Не важно, стали ли вы близкими друзьями, или вас не связывает ничего кроме учебы в одном классе, день рождения одноклассника игнорировать не стоит. Добрые пожелания никогда не будут лишними.

Форма поздравления с днем рождения однокласснику зависит от того, будете ли вы присутствовать на торжестве, или отправите пожелания в мессенджере. В любом случае пожелания однокласснику на день рождения должны быть красивыми, добрыми и по возможности веселыми, как и пожелания на день рождения однокласснице.

В этой подборке "Телеграф" собрал прозу, стихи и открытки, которые можно использовать как поздравление на день рождения однокласснику.

Пожелание однокласснику на день рождения в стихах

С днем рожденья поздравляю,

Одноклассник дорогой,

И, конечно же, желаю,

Чтоб ты был самим собой!

Чтобы радость и веселье

Наполняли каждый день,

А удача и везенье

Были рядышком с тобой.

Будь здоровым и успешным

В спорте, в знаниях — во всём.

Позитив пусть постоянно

В сердце будет пусть твоем!

***

С днем рожденья, одноклассник!

Пожелать хочу тебе,

Чтобы ярким был твой праздник,

Счастья, радости в судьбе.

Будь здоровым и спортивным,

Всё на свете успевай.

Будь веселым, позитивным,

Не грусти и не скучай!

Чтоб учеба на "отлично"

Постоянно только шла!

И удачи в жизни личной,

Света, солнца и добра!

***

Дорогой мой, одноклассник

Пусть уходят все проблемы

Разгоняются ненастья,

Облегчая сильно бремя,

В день рождения я желаю

Небывалых достижений,

Чтобы все твои желанья,

Исполнялись без сомнений!

Пусть решимость, устремленья,

У тебя не знают края,

Чтобы радости мгновенья,

Путь всегда твой устилали!

***

Желаю с легкостью учиться,

Больших успехов достигать,

С пути хорошего не сбиться,

Перед трудом не пасовать.

Желаю в мыслях позитива.

Желаю сбыться всем мечтам.

Пусть будет в жизни всё красиво,

Пусть счастье ходит по пятам.

***

Шутить ты можешь искренне и нас всех удивлять.

Такого одноклассника приятно поздравлять.

Пускай в твой день рождения исполнятся мечты,

Оценками порадуешь пусть всех сегодня ты.

Пусть день проходит весело, пусть ждет лишь позитив.

Пусть мир к тебе окажется всецело справедлив —

Подарит тебе счастье он, здоровье и успех,

Чтоб ты и дальше радовал собой нас в классе всех!

***

День рожденья — классный праздник!

Фейерверк, подарки, торт!

Ты наш лучший одноклассник,

Весельчак, добряк, не жмот.

От души тебе желаем

Счастья, радости, добра.

Весело мы днюху справим,

Поздравляем, друг. Ура!

Поздравления с днём рождения для одноклассника своими словами

С днем рождения, одноклассник! 🎉🎁Пусть друзья всегда будут рядом, дома ждут близкие, а цели и желания будут исполнимыми и досягаемыми. Чаще улыбайся и радуйся жизни, ведь столько еще светлых дней и свершений ждет впереди🎈.

***

С днем рождения, дорогой одноклассник. Я желаю тебе интересной и разнообразной жизни без трудностей и скучных дел. Желаю энергии и здоровья. Желаю успеха и везения. Желаю отличных друзей и незабываемых приключений. Желаю строить большие планы, как великий полководец, и обязательно добиваться побед. Будь смелым парнем, преуспевающим во всём🎉🎈✨!

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Дорогой одноклассник, с днем рождения! 🎈Жизненных побед тебе, грандиозных свершений и гигантской удачи!✨ Желаю оставаться таким же хорошим человеком, верным другом и веселым собеседником. Всего тебе самого яркого и позитивного!🎉

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Желаю тебе всегда оставаться таким веселым и добрым парнем! Пускай в учебе тебя ждут большие успехи, друзья будут тебе верны, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы! Шагай с улыбкой только вперед и осуществляй все свои мечты!🎁🎈

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С днем рождения! 🎈🎉🎁Хочу пожелать тебе в этот день стремления к новому, уверенности в любом начинании и хорошего настроения на каждый день. Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно осуществляется. Будь ярким, талантливым и замечательным человеком. У тебя все получится!

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Лови в свой день рождения лучи позитива и, как можно чаще, улыбайся! 😊Желаю тебе верных друзей, отличных отметок и множество осуществленных желаний! Пускай в твоей жизни будет море ярких мгновений, чтобы ты всегда был счастлив!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю быть всегда веселым и бодрым, успешным и красивым! 🎁🎉🎈Пусть исполнятся твои заветные желания, появятся интересные знакомства, достигай побед в спорте и творчестве, совершай новые открытия, а также желаю тебе крутого праздничного веселья в кругу самых лучших друзей!

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С днем рождения!🎁🎉 Желаю тебе везения и отличного настроения! Исполнения желаний и отличной учёбы! Пусть время проведённое в стенах школы запомнилось на долгие года, а люди, которые окружают, шли с тобой на протяжении всей жизни помогая тебе во всём! Пусть все твои мечты сбываются, задачи решаются!

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Классный, весёлый, добрый и милый, в меру красивый и всеми любимый. Ты наша гордость, радость и смех. Твори, удивляй и поддерживай нас всех. Мы всегда были твоими друзьями. И в этом году ничего не поменяем. С днем рождения поздравляем и от всей души желаем прекрасного настроения, успехов в учёбе и везения, приятного времяпрепровождения и счастливого разрешения всех неразрешимых проблем. Будь здоров всегда и радуйся каждому новому дню! Поздравляем!🎁🎉

Поздравление однокласснику на день рождения — открытки

Открытка однокласснику с днем рождения

С днем рождения однокласснику открытка

Поздравления для одноклассника с днем рождения

Поздравления однокласснику на день рождения

Поздравление на день рождения однокласснику

Открытка однокласснику

Открытка однокласснику на день рождения

Ранее "Телеграф" публиковал веселые поздравления с днем рождения другу.