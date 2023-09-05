Поздравление с днем рождения однокласснику: пожелания имениннику в стихах и прозе, открытки
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Хорошие поздравления с днем рождения однокласснику
С одноклассниками приходится проводить много времени в детском и подростковом возрасте. С некоторыми из них за годы совместной учебы складываются по-настоящему дружеские отношения.
Не важно, стали ли вы близкими друзьями, или вас не связывает ничего кроме учебы в одном классе, день рождения одноклассника игнорировать не стоит. Добрые пожелания никогда не будут лишними.
Форма поздравления с днем рождения однокласснику зависит от того, будете ли вы присутствовать на торжестве, или отправите пожелания в мессенджере. В любом случае пожелания однокласснику на день рождения должны быть красивыми, добрыми и по возможности веселыми, как и пожелания на день рождения однокласснице.
В этой подборке "Телеграф" собрал прозу, стихи и открытки, которые можно использовать как поздравление на день рождения однокласснику.
Пожелание однокласснику на день рождения в стихах
С днем рожденья поздравляю,
Одноклассник дорогой,
И, конечно же, желаю,
Чтоб ты был самим собой!
Чтобы радость и веселье
Наполняли каждый день,
А удача и везенье
Были рядышком с тобой.
Будь здоровым и успешным
В спорте, в знаниях — во всём.
Позитив пусть постоянно
В сердце будет пусть твоем!
***
С днем рожденья, одноклассник!
Пожелать хочу тебе,
Чтобы ярким был твой праздник,
Счастья, радости в судьбе.
Будь здоровым и спортивным,
Всё на свете успевай.
Будь веселым, позитивным,
Не грусти и не скучай!
Чтоб учеба на "отлично"
Постоянно только шла!
И удачи в жизни личной,
Света, солнца и добра!
***
Дорогой мой, одноклассник
Пусть уходят все проблемы
Разгоняются ненастья,
Облегчая сильно бремя,
В день рождения я желаю
Небывалых достижений,
Чтобы все твои желанья,
Исполнялись без сомнений!
Пусть решимость, устремленья,
У тебя не знают края,
Чтобы радости мгновенья,
Путь всегда твой устилали!
***
Желаю с легкостью учиться,
Больших успехов достигать,
С пути хорошего не сбиться,
Перед трудом не пасовать.
Желаю в мыслях позитива.
Желаю сбыться всем мечтам.
Пусть будет в жизни всё красиво,
Пусть счастье ходит по пятам.
***
Шутить ты можешь искренне и нас всех удивлять.
Такого одноклассника приятно поздравлять.
Пускай в твой день рождения исполнятся мечты,
Оценками порадуешь пусть всех сегодня ты.
Пусть день проходит весело, пусть ждет лишь позитив.
Пусть мир к тебе окажется всецело справедлив —
Подарит тебе счастье он, здоровье и успех,
Чтоб ты и дальше радовал собой нас в классе всех!
***
День рожденья — классный праздник!
Фейерверк, подарки, торт!
Ты наш лучший одноклассник,
Весельчак, добряк, не жмот.
От души тебе желаем
Счастья, радости, добра.
Весело мы днюху справим,
Поздравляем, друг. Ура!
Поздравления с днём рождения для одноклассника своими словами
С днем рождения, одноклассник! 🎉🎁Пусть друзья всегда будут рядом, дома ждут близкие, а цели и желания будут исполнимыми и досягаемыми. Чаще улыбайся и радуйся жизни, ведь столько еще светлых дней и свершений ждет впереди🎈.
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С днем рождения, дорогой одноклассник. Я желаю тебе интересной и разнообразной жизни без трудностей и скучных дел. Желаю энергии и здоровья. Желаю успеха и везения. Желаю отличных друзей и незабываемых приключений. Желаю строить большие планы, как великий полководец, и обязательно добиваться побед. Будь смелым парнем, преуспевающим во всём🎉🎈✨!
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Дорогой одноклассник, с днем рождения! 🎈Жизненных побед тебе, грандиозных свершений и гигантской удачи!✨ Желаю оставаться таким же хорошим человеком, верным другом и веселым собеседником. Всего тебе самого яркого и позитивного!🎉
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Желаю тебе всегда оставаться таким веселым и добрым парнем! Пускай в учебе тебя ждут большие успехи, друзья будут тебе верны, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы! Шагай с улыбкой только вперед и осуществляй все свои мечты!🎁🎈
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С днем рождения! 🎈🎉🎁Хочу пожелать тебе в этот день стремления к новому, уверенности в любом начинании и хорошего настроения на каждый день. Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно осуществляется. Будь ярким, талантливым и замечательным человеком. У тебя все получится!
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Лови в свой день рождения лучи позитива и, как можно чаще, улыбайся! 😊Желаю тебе верных друзей, отличных отметок и множество осуществленных желаний! Пускай в твоей жизни будет море ярких мгновений, чтобы ты всегда был счастлив!
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Дорогой друг! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю быть всегда веселым и бодрым, успешным и красивым! 🎁🎉🎈Пусть исполнятся твои заветные желания, появятся интересные знакомства, достигай побед в спорте и творчестве, совершай новые открытия, а также желаю тебе крутого праздничного веселья в кругу самых лучших друзей!
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С днем рождения!🎁🎉 Желаю тебе везения и отличного настроения! Исполнения желаний и отличной учёбы! Пусть время проведённое в стенах школы запомнилось на долгие года, а люди, которые окружают, шли с тобой на протяжении всей жизни помогая тебе во всём! Пусть все твои мечты сбываются, задачи решаются!
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Классный, весёлый, добрый и милый, в меру красивый и всеми любимый. Ты наша гордость, радость и смех. Твори, удивляй и поддерживай нас всех. Мы всегда были твоими друзьями. И в этом году ничего не поменяем. С днем рождения поздравляем и от всей души желаем прекрасного настроения, успехов в учёбе и везения, приятного времяпрепровождения и счастливого разрешения всех неразрешимых проблем. Будь здоров всегда и радуйся каждому новому дню! Поздравляем!🎁🎉
Поздравление однокласснику на день рождения — открытки
Ранее "Телеграф" публиковал веселые поздравления с днем рождения другу.