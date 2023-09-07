З днем народження першій вчительці: зворушливі вітання у віршах та прозі, гарні листівки
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Перша вчителька гідна найкращих побажань
Перша вчителька – дуже важлива людина у житті дитини. Саме вона дає фундаментальні знання, докладає всіх зусиль, щоб виховати гідну людину, з трепетом і ніжністю ставиться до кожного свого учня.
Підібрані з душею привітання з днем народження першій вчительці стануть справжньою подякою за її працю та все, що вона робить для школяра.
"Телеграф" зібрав зворушливі та теплі слова у віршах та прозі, щоб можна було гарно привітати першу вчительку з днем народження. Доповненням до слів стануть листівки для дорогої іменинниці.
Привітання першій вчительці з днем народження у віршах
Прийміть найкращі привітання
Із побажанням щедрих літ!
Уклін за Ваше виховання,
Душі прекрасний самоцвіт.
Хай буде завжди щастя в хаті,
Взаємна ввічливість й любов,
А учні мудрі та завзяті
До Вас приходили щоб знов!
***
Вітаю Вас із Вашим святом!
Бажаю щастя Вам багато,
Щоб Ви раділи завжди й нині.
Здоров`я Вам і всій родині.
Щоб були сили й наснага,
Від учнів Ваших лиш повага.
В роботі успіху бажаю
І з днем народження вітаю!
***
З днем народження вітання,
Найщиріші побажання:
Щоб робота надихала,
Сил життєвих додавала!
Радощів, комфорту, щастя,
Хай загадане все вдасться.
Мрії Ваші всі здійсняться,
Труднощі всі розчиняться!
***
Вчителька — це друга мама.
Наймудріша, чарівна.
Справедливості навчає,
Перша у житті вона.
В день народження бажаєм
Вам слухняних діточок.
Щоб вони в життєвій стежці
Не забули Ваш урок.
Праця Ваша щоб розквітла
У серцях малих людей.
Щоб вони зробили кращим
Світ для праведних ідей.
***
З Днем народження вітаю,
Люба вчителько моя.
Щиросердно вам бажаю
Щастя, радості й добра.
Нехай доля вам всміхнется,
Квіти квітнуть у душі
І нехай усе вдається,
Вдало в вашому житті.
Побажання першій вчительці з днем народження своїми словами
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Дорогий учитель, ви перший провідник у світ знань, за що вам велике спасибі! У ваш день народження хочеться побажати всього найголовнішого: щастя, здоров’я, кохання та усіляких успіхів! Нехай у вашій душі завжди живе любов до дітей та своєї чудової роботи!
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З днем народження, мій перший учитель. Я бажаю Вам легких шляхів до мрій серця, добрих новин щодня, відчуття радості кожної миті. Бажаю відразу знаходити ключик до будь-якого учня, бажаю перетворювати свої уроки на захопливу подорож стежками перших знань, бажаю завжди залишатися такою прекрасною людиною. Здоров’я Вам, повної чаші терпіння, сил та наснаги.
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Улюблений перший вчитель, у пам’яті Ви залишилися доброю, дбайливою, знаючою і чуйною людиною. Нехай цей день народження черговою щасливою датою увійде до Вашого життя. Будьте шановані, здорові та щасливі!
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Моя перша вчителько, мій вірний наставник і путівник по країні знань, від щирого серця вітаю Вас з днем народження. Прийміть щирі побажання достатку в житті та удачі, щирих почуттів душі та постійного натхнення, цікавих ідей та слухняних учнів, творчих задумів та прекрасного настрою.
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Вітаємо з днем народження чудову вчительку початкових класів! Бажаємо, щоб ваше терпляче і любляче серце завжди було зігріте турботою, увагою, теплом та розумінням. Спокою, усидливих та тямущих учнів, особистого щастя та багато-багато радості!
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Вітаю з днем народження чудову вчительку початкових класів — першу та важливу людину в житті школярів. Бажаю бадьорості, сил та оптимізму, спокою душі та терпіння, слухняних учнів та поваги оточуючих, чудових ідей та вірної удачі, безперечних успіхів та особистого щастя.
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Нехай у Вашому житті буде більше щасливих моментів, нехай робота приносить радість. Бути вчителькою початкових класів — відповідально та почесно, то нехай Ваші учні виправдають довіру та надії. Бажаю Вам здоров’я та добробут!
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Першу нашу вчительку вітаємо з днем народження! Побажаємо ми Вам щастя, чудового настрою, щастя в сім’ї, успіху та ентузіазму на роботі, великої поваги, розуміння та терпіння. Нехай все завжди Вам вдається, нехай душа співає, а серце від радості сміється!
Листівки першій вчительці з днем народження
Раніше "Телеграф" публікував вітання із днем народження для однокласниці.