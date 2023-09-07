З днем народження першій вчительці: зворушливі вітання у віршах та прозі, гарні листівки

Перша вчителька гідна найкращих побажань

Перша вчителька – дуже важлива людина у житті дитини. Саме вона дає фундаментальні знання, докладає всіх зусиль, щоб виховати гідну людину, з трепетом і ніжністю ставиться до кожного свого учня.

Підібрані з душею привітання з днем народження першій вчительці стануть справжньою подякою за її працю та все, що вона робить для школяра.

"Телеграф" зібрав зворушливі та теплі слова у віршах та прозі, щоб можна було гарно привітати першу вчительку з днем народження. Доповненням до слів стануть листівки для дорогої іменинниці.

Привітання першій вчительці з днем народження у віршах

Прийміть найкращі привітання

Із побажанням щедрих літ!

Уклін за Ваше виховання,

Душі прекрасний самоцвіт.

Хай буде завжди щастя в хаті,

Взаємна ввічливість й любов,

А учні мудрі та завзяті

До Вас приходили щоб знов!

***

Вітаю Вас із Вашим святом!

Бажаю щастя Вам багато,

Щоб Ви раділи завжди й нині.

Здоров`я Вам і всій родині.

Щоб були сили й наснага,

Від учнів Ваших лиш повага.

В роботі успіху бажаю

І з днем народження вітаю!

***

З днем народження вітання,

Найщиріші побажання:

Щоб робота надихала,

Сил життєвих додавала!

Радощів, комфорту, щастя,

Хай загадане все вдасться.

Мрії Ваші всі здійсняться,

Труднощі всі розчиняться!

***

Вчителька — це друга мама.

Наймудріша, чарівна.

Справедливості навчає,

Перша у житті вона.

В день народження бажаєм

Вам слухняних діточок.

Щоб вони в життєвій стежці

Не забули Ваш урок.

Праця Ваша щоб розквітла

У серцях малих людей.

Щоб вони зробили кращим

Світ для праведних ідей.

***

З Днем народження вітаю,

Люба вчителько моя.

Щиросердно вам бажаю

Щастя, радості й добра.

Нехай доля вам всміхнется,

Квіти квітнуть у душі

І нехай усе вдається,

Вдало в вашому житті.

Побажання першій вчительці з днем народження своїми словами

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Дорогий учитель, ви перший провідник у світ знань, за що вам велике спасибі! У ваш день народження хочеться побажати всього найголовнішого: щастя, здоров’я, кохання та усіляких успіхів! Нехай у вашій душі завжди живе любов до дітей та своєї чудової роботи!

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З днем народження, мій перший учитель. Я бажаю Вам легких шляхів до мрій серця, добрих новин щодня, відчуття радості кожної миті. Бажаю відразу знаходити ключик до будь-якого учня, бажаю перетворювати свої уроки на захопливу подорож стежками перших знань, бажаю завжди залишатися такою прекрасною людиною. Здоров’я Вам, повної чаші терпіння, сил та наснаги.

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Улюблений перший вчитель, у пам’яті Ви залишилися доброю, дбайливою, знаючою і чуйною людиною. Нехай цей день народження черговою щасливою датою увійде до Вашого життя. Будьте шановані, здорові та щасливі!

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Моя перша вчителько, мій вірний наставник і путівник по країні знань, від щирого серця вітаю Вас з днем народження. Прийміть щирі побажання достатку в житті та удачі, щирих почуттів душі та постійного натхнення, цікавих ідей та слухняних учнів, творчих задумів та прекрасного настрою.

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Вітаємо з днем народження чудову вчительку початкових класів! Бажаємо, щоб ваше терпляче і любляче серце завжди було зігріте турботою, увагою, теплом та розумінням. Спокою, усидливих та тямущих учнів, особистого щастя та багато-багато радості!

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Вітаю з днем народження чудову вчительку початкових класів — першу та важливу людину в житті школярів. Бажаю бадьорості, сил та оптимізму, спокою душі та терпіння, слухняних учнів та поваги оточуючих, чудових ідей та вірної удачі, безперечних успіхів та особистого щастя.

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Нехай у Вашому житті буде більше щасливих моментів, нехай робота приносить радість. Бути вчителькою початкових класів — відповідально та почесно, то нехай Ваші учні виправдають довіру та надії. Бажаю Вам здоров’я та добробут!

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Першу нашу вчительку вітаємо з днем народження! Побажаємо ми Вам щастя, чудового настрою, щастя в сім’ї, успіху та ентузіазму на роботі, великої поваги, розуміння та терпіння. Нехай все завжди Вам вдається, нехай душа співає, а серце від радості сміється!

Листівки першій вчительці з днем народження

Листівка першій вчительці з днем народження

З днем народження, перша вчителько

Першій вчительці з днем народження листівка

Привітання першій вчительці з днем народження

З днем народження першій вчительці побажання

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