С днем рождения первой учительнице: трогательные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
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Первая учительница достойна самых лучших пожеланий
Первая учительница – очень важный человек в жизни ребенка. Именно она дает фундаментальные знания, прикладывает все усилия, чтобы воспитать достойного человека, с трепетом и нежностью относится к каждому своем ученику.
Подобранные с душой поздравления с днем рождения первой учительнице станут настоящей благодарностью за ее труд и все, что она делает для школьника.
"Телеграф" собрал трогательные и теплые слова в стихах и прозе, чтобы можно было красиво поздравить первую учительницу с днем рождения. Дополнением к словам станут открытки для дорогой именинницы.
Поздравление первой учительнице с днём рождения в стихах
С днём рожденья от души вас поздравляем,
Вам желаем долгих и счастливых лет,
Вы живите счастье в сердце ощущая,
Достижений вам огромных и побед.
Пусть сбываются мечты в одно мгновенье,
И всё в жизни удаётся вам легко,
Пусть всегда хорошим будет настроенье,
Вам желаем только лучшего всего.
***
Самая добрая, умная, строгая,
Вы — эталон, образец, идеал.
Вы покорили своими уроками
Всех, кто вас с первого класса узнал.
Чуткая, честная и справедливая −
Ученики так про вас говорят.
Ваш день рождения — дата счастливая,
Каждый поздравить Вас искренне рад.
Счастья огромного Вам и терпения,
Радости, света, здоровья, тепла.
И бесконечного просто везения,
И чтоб зарплата росла и росла.
Пусть берегут Вас в семье, как жемчужину,
Дарят заботу, уют и покой.
Все это Вами, конечно, заслужено,
За Ваш характер такой золотой.
***
Вам, первый мой учитель,
Свои шлю поздравления!
Добра, любви и счастья
Желаю в день рождения.
За руку меня
Вели Вы в первый класс,
Всю жизнь лишь добрым словом
Я вспоминаю Вас.
Дай Бог Вам сил, здоровья
На долгие года,
Вы для меня учителем
Останетесь всегда.
***
Мой любимый первый учитель,
С днем рождения Вас поздравляю!
Самых прекрасных, душистых цветов,
Слов очень добрых сегодня желаю.
Пусть исполняются Ваши мечты,
Всегда самой лучшей Вы оставайтесь.
И сегодня, в свой праздник большой,
Очень нежно Вы улыбайтесь!
***
Сегодня день рождения у Вас.
Мы с праздником Вас этим поздравляем.
Как первый раз пришли к Вам в первый класс,
С улыбкой и теплом мы вспоминаем!
Тепло души, что Вы дарили нам,
Пусть над землей поднимется, как птица.
Пусть засияет, словно солнце, там,
И пусть вернется вам оно сторицей!
Пожелания первой учительнице с днем рождения своими словами
***
Дорогой учитель, вы первый проводник в мир знаний, за что вам большое спасибо! В ваш день рождения хочется пожелать всего самого главного: счастья, здоровья, любви и всяческих успехов! Пускай в вашей душе всегда живет любовь к детям и своей замечательной работе!
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С днем рождения, мой первый учитель. Я желаю Вам легких путей к мечтам сердца, добрых новостей каждый день, ощущения радости в каждом мгновении. Желаю сразу находить ключик к любому ученику, желаю превращать свои уроки в увлекательное путешествие по тропам первых знаний, желаю всегда оставаться таким прекрасным человеком. Здоровья Вам, полной чаши терпения, сил и воодушевления.
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Любимый первый учитель, в памяти Вы остались добрым, заботливым, знающим и чутким человеком. Пусть этот день рождения очередной счастливой датой войдет в Вашу жизнь. Будьте уважаемы, здоровы и счастливы!
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Мой первый учитель, мой верный наставник и путеводитель по стране знаний, от чистого сердца поздравляю Вас с днём рождения. Примите искренние пожелания достатка в жизни и удачи, искренних чувств души и постоянного вдохновения, интересных идей и послушных учеников, творческих задумок и прекрасного настроения.
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Поздравляем с днем рождения замечательную учительницу начальных классов! Желаем, чтобы ваше терпеливое и любящее сердце всегда было согрето заботой, вниманием, теплом и пониманием. Спокойствия, усидчивых и смышленых учеников, личного счастья и много-много радости!
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Поздравляю с днем рождения замечательную учительницу начальных классов — первого и важного человека в жизни школьников. Желаю бодрости, сил и оптимизма, спокойствия души и терпения, послушных учеников и уважения окружающих, замечательных идей и верной удачи, несомненных успехов и личного счастья.
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Пусть в Вашей жизни будет больше счастливых моментов, пусть работа приносит радость. Быть учительницей начальных классов — ответственно и почетно, так пусть Ваши ученики оправдают доверие и надежды. Желаю Вам здоровья и благополучия!
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Первую нашу учительницу поздравляем с днём рождения! Пожелаем мы Вам счастья, чудесного настроения, благополучия в семье, успеха и энтузиазма на работе, большого уважения, понимания и терпения. Пусть всё всегда Вам удаётся, пусть душа поёт, а сердце от радости смеётся!
Открытки первой учительнице с днем рождения
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для одноклассницы.