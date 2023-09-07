С днем рождения первой учительнице: трогательные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Первая учительница достойна самых лучших пожеланий

Первая учительница – очень важный человек в жизни ребенка. Именно она дает фундаментальные знания, прикладывает все усилия, чтобы воспитать достойного человека, с трепетом и нежностью относится к каждому своем ученику.

Подобранные с душой поздравления с днем рождения первой учительнице станут настоящей благодарностью за ее труд и все, что она делает для школьника.

"Телеграф" собрал трогательные и теплые слова в стихах и прозе, чтобы можно было красиво поздравить первую учительницу с днем рождения. Дополнением к словам станут открытки для дорогой именинницы.

Поздравление первой учительнице с днём рождения в стихах

С днём рожденья от души вас поздравляем,

Вам желаем долгих и счастливых лет,

Вы живите счастье в сердце ощущая,

Достижений вам огромных и побед.

Пусть сбываются мечты в одно мгновенье,

И всё в жизни удаётся вам легко,

Пусть всегда хорошим будет настроенье,

Вам желаем только лучшего всего.

***

Самая добрая, умная, строгая,

Вы — эталон, образец, идеал.

Вы покорили своими уроками

Всех, кто вас с первого класса узнал.

Чуткая, честная и справедливая −

Ученики так про вас говорят.

Ваш день рождения — дата счастливая,

Каждый поздравить Вас искренне рад.

Счастья огромного Вам и терпения,

Радости, света, здоровья, тепла.

И бесконечного просто везения,

И чтоб зарплата росла и росла.

Пусть берегут Вас в семье, как жемчужину,

Дарят заботу, уют и покой.

Все это Вами, конечно, заслужено,

За Ваш характер такой золотой.

***

Вам, первый мой учитель,

Свои шлю поздравления!

Добра, любви и счастья

Желаю в день рождения.

За руку меня

Вели Вы в первый класс,

Всю жизнь лишь добрым словом

Я вспоминаю Вас.

Дай Бог Вам сил, здоровья

На долгие года,

Вы для меня учителем

Останетесь всегда.

***

Мой любимый первый учитель,

С днем рождения Вас поздравляю!

Самых прекрасных, душистых цветов,

Слов очень добрых сегодня желаю.

Пусть исполняются Ваши мечты,

Всегда самой лучшей Вы оставайтесь.

И сегодня, в свой праздник большой,

Очень нежно Вы улыбайтесь!

***

Сегодня день рождения у Вас.

Мы с праздником Вас этим поздравляем.

Как первый раз пришли к Вам в первый класс,

С улыбкой и теплом мы вспоминаем!

Тепло души, что Вы дарили нам,

Пусть над землей поднимется, как птица.

Пусть засияет, словно солнце, там,

И пусть вернется вам оно сторицей!

Пожелания первой учительнице с днем рождения своими словами

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Дорогой учитель, вы первый проводник в мир знаний, за что вам большое спасибо! В ваш день рождения хочется пожелать всего самого главного: счастья, здоровья, любви и всяческих успехов! Пускай в вашей душе всегда живет любовь к детям и своей замечательной работе!

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С днем рождения, мой первый учитель. Я желаю Вам легких путей к мечтам сердца, добрых новостей каждый день, ощущения радости в каждом мгновении. Желаю сразу находить ключик к любому ученику, желаю превращать свои уроки в увлекательное путешествие по тропам первых знаний, желаю всегда оставаться таким прекрасным человеком. Здоровья Вам, полной чаши терпения, сил и воодушевления.

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Любимый первый учитель, в памяти Вы остались добрым, заботливым, знающим и чутким человеком. Пусть этот день рождения очередной счастливой датой войдет в Вашу жизнь. Будьте уважаемы, здоровы и счастливы!

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Мой первый учитель, мой верный наставник и путеводитель по стране знаний, от чистого сердца поздравляю Вас с днём рождения. Примите искренние пожелания достатка в жизни и удачи, искренних чувств души и постоянного вдохновения, интересных идей и послушных учеников, творческих задумок и прекрасного настроения.

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Поздравляем с днем рождения замечательную учительницу начальных классов! Желаем, чтобы ваше терпеливое и любящее сердце всегда было согрето заботой, вниманием, теплом и пониманием. Спокойствия, усидчивых и смышленых учеников, личного счастья и много-много радости!

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Поздравляю с днем рождения замечательную учительницу начальных классов — первого и важного человека в жизни школьников. Желаю бодрости, сил и оптимизма, спокойствия души и терпения, послушных учеников и уважения окружающих, замечательных идей и верной удачи, несомненных успехов и личного счастья.

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Пусть в Вашей жизни будет больше счастливых моментов, пусть работа приносит радость. Быть учительницей начальных классов — ответственно и почетно, так пусть Ваши ученики оправдают доверие и надежды. Желаю Вам здоровья и благополучия!

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Первую нашу учительницу поздравляем с днём рождения! Пожелаем мы Вам счастья, чудесного настроения, благополучия в семье, успеха и энтузиазма на работе, большого уважения, понимания и терпения. Пусть всё всегда Вам удаётся, пусть душа поёт, а сердце от радости смеётся!

Открытки первой учительнице с днем рождения

Открытка первой учительнице с днем рождения

C днем рождения, первая учительница

Первой учительнице с днем рождения открытка

Поздравление первой учительнице с днём рождения

С днем рождения первой учительнице пожелания

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для одноклассницы.