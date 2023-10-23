З днем народження другові від подруги! Душевні привітання у віршах та прозі, гарні листівки

Порадуйте та здивуйте кращого друга у його особисте свято

Є думка, що дружби між чоловіками та жінками бути не може. Але з цим твердженням легко посперечаються ті, кому вдалося побудувати дружні стосунки із протилежною статтю.

Якщо ви належите саме до такої категорії людей і вам потрібно привітати свого друга з днем народження, пропонуємо ознайомитися з побажаннями, які підготував "Телеграф". Тут зібрані душевні привітання з днем народження найкращому другові від подруги, гарні вірші та листівки. Вибирайте найбільш підходяще та відправляйте імениннику в месенджері чи соцмережах.

Вітання другові з днем народження від подруги у прозі

Вітаю не просто друга, а дуже близьку і рідну мені людину 💕🎂, на чиє міцне плече я завжди можу сміливо розраховувати. Я дуже вдячна долі, що вона подарувала мені таку чудову людину, вірного друга і просто прекрасного хлопця😎. Я бажаю тобі величезного добра в житті, щоб тобі вистачило здоров’я та сил заробити, знайти та досягти всіх тих благ, які зроблять тебе щасливим. А найголовніше, нехай у твоєму житті завжди буде присутнім справжнє кохання💖, яке зігріватиме душу і стимулюватиме на подальші кроки, назустріч до свого щастя. З Днем народження!🎁🎈

***

З Днем народження! 🎉Нехай життя буде насиченим і цікавим, щодня приносить щось нове. Нехай найнеймовірніші плани реалізуються, а мрії збуваються. Бажаю перемог на всіх фронтах та відмінного настрою щодня. Нехай щастить у коханні та дружбі, не підводить здоров’я, і не зраджує почуття гумору. Щастя, цікавих співрозмовників та оптимізму!🎂🎈🥂

***

З днем народження дорогий друже! 🎂🎁Я бажаю тобі впевненості, достатку та сил. Тільки вперед, лише з усмішкою. 😃Нехай у твоєму житті не буде розчарувань та падінь. Нехай попереду чекають найкращі дні, перемоги, успіхи та досягнення. Друг, залишайся завжди самим собою. І обов’язково будь щасливий.

***

Вітаю тебе, мій чудовий друже. Нехай сьогодні світ заплескає в долоні й привітає тебе з твоїм днем народження. Завжди дивися вперед широким, об’єктивним, повним життям поглядом і помічай хороше навіть там, де, начебто, нічого хорошого немає. З днем народження! 🎉🎈

***

З Днем народження, мій друг! Бажаю тобі залишатися вічно молодим, красивим та успішним. Ще я побажаю тобі бути коханим і бажаним, шановним і цілеспрямованим, сильним за вдачею і міцним до вподоби, веселим у душі та добрим серцем 💖😎🌞. Здоров’я, ентузіазму, оптимізму та багатства!

***

Я вдячна долі за такого чудового друга, як ти 😎😊. У день народження бажаю легкості та сміливості, оптимізму та натхнення. Нехай світ покаже тобі всю свою красу, дасть море можливостей для реалізації та подарує неймовірну кількість шансів стати щасливим!🥂🎂🎁

***

Вітаю людину, з якою не страшно йти найнепередбачуванішою і найважчою дорогою — дорогою життя.👍😎 Бажаю, щоб у тебе завжди все складалося успішно, щоб ти зміг досягти своїх висот та зайняти свою нішу. Бажаю, щоб пригоди в тебе були тільки щасливі, події — радісні, подарунки — потрібні, а стосунки — взаємні, надійні та справедливі. З днем народження, мій друже!

***

Любий мій друже, вітаю тебе з днем народження 🎁🎈. Я — твоя подруга і щиро рада, що поряд є така сильна, мужня, добра і чесна людина, як ти. Бажаю тобі постійного щастя в житті, доброго щастя на твоєму шляху, невичерпних запасів твоєї енергії та твого оптимізму, впевнених дій, які завжди будуть призводити тебе до потрібної мети.

***

Мій милий друже, прийми вітання від своєї подруги. 🎁🎈 У твій день народження я тобі бажаю фізичної сили, моральної стійкості, блага життя, щастя душі та любові серця😍💖. Нехай будь-яка почата справа приносить радість та задоволення, нехай будь-який старт призводить до успішного фінішу.✨🎉🌞

Вітання з днем народження від подруги другові у віршах

Друже, сьогодні твій день,

Хай на душі буде море пісень.

Хай доля завжди буде в твоїх руках,

Ніколи не зупиняє тебе страх.

Добрих людей тобі зустрічати,

Зла нікому не бажати.

Мати гарні фінансові прибутки,

Не забувати про моральні здобутки.

***

Друга я вітаю,

Успіху бажаю,

Сотні вдалих днів,

Нестандартних снів.

Дівчину красиву,

Долю справедливу,

Вміти пробачати,

Друзів пам’ятати,

На рибалці кльову,

У футболі — голу,

Щоб водилося грошей,

Втілення усіх ідей.

***

З днем народження вітаю

Тебе, вірний друже мій.

Нехай буде переможним

Основний життєвій бій.

Серце повниться любов’ю,

В тілі сили буде в край,

Щоб кремезний був, могутній,

Як японський самурай.

Час нехай на зустріч буде,

Чарку добрую хильнуть.

А дівки тебе побачив

Тільки млосно хай зітхнуть.

***

Друже мій, тебе я привітаю

З цим прекрасним, незабутнім днем!

Креативу, мудрості бажаю,

Будь завжди чарівним красенем.

Кожен день щоб гроші прибавлялися,

Щоб велося в тебе все гаразд,

Щоб дівчата ніжно задивлялися,

Щоб життю радів ти кожен раз!

***

З днем народження, друже, вітаю.

Я здоров’я бажаю тобі.

Щоби в серці цвіло тільки літо,

Були щастя години в добі.

Щоб всі мрії збувалися швидко,

Щоб був успіх на твоїм лиці,

Щоби сонце для тебе щоденно

Слало радості лиш промінці.

***

З днем народження, мій друже!

Люблю й ціную тебе дуже.

Бажаю радості, удачі,

Щоб був крутим, успішним мачо.

Серед дівчат будь популярним,

Спортзал відвідуй регулярно,

Працюй ретельно над собою,

За друзів справжніх стій горою!

***

Друже, зі святом вітаю тебе.

Бажаю підтримки від Бога й небес.

До тебе стікаються грошей хай ріки,

Чекає можливостей безліч великих.

Хай буде дружина, машина та хатка,

Робота престижна, костюм та краватка,

Водій й помічник будуть хай особисті,

Життя хай чекає яскраве, барвисте.

***

З днем народження, милий мій друже!

Я шаную й люблю тебе дуже.

Хай здійсняться усі твої мрії,

Хай квітують яскраво надії.

Хай у серці кохання палає

І на добрі діла надихає,

Хай життя твоє буде прекрасним,

Щоб од щастя всміхався ти ясно!

Вітання другові від подруги з днем народження у листівках

Вітання другові від подруги

Листівка з днем народження від подруги другові

Вітання на день народження другові від подруги

Привітання для друга від подруги

Листівка від подруги для друга

Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження найкращому другу. У ній можна знайти не лише душевні слова побажань, а й гарні листівки для іменинника.