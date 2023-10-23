З днем народження другові від подруги! Душевні привітання у віршах та прозі, гарні листівки
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Порадуйте та здивуйте кращого друга у його особисте свято
Є думка, що дружби між чоловіками та жінками бути не може. Але з цим твердженням легко посперечаються ті, кому вдалося побудувати дружні стосунки із протилежною статтю.
Якщо ви належите саме до такої категорії людей і вам потрібно привітати свого друга з днем народження, пропонуємо ознайомитися з побажаннями, які підготував "Телеграф". Тут зібрані душевні привітання з днем народження найкращому другові від подруги, гарні вірші та листівки. Вибирайте найбільш підходяще та відправляйте імениннику в месенджері чи соцмережах.
Вітання другові з днем народження від подруги у прозі
Вітаю не просто друга, а дуже близьку і рідну мені людину 💕🎂, на чиє міцне плече я завжди можу сміливо розраховувати. Я дуже вдячна долі, що вона подарувала мені таку чудову людину, вірного друга і просто прекрасного хлопця😎. Я бажаю тобі величезного добра в житті, щоб тобі вистачило здоров’я та сил заробити, знайти та досягти всіх тих благ, які зроблять тебе щасливим. А найголовніше, нехай у твоєму житті завжди буде присутнім справжнє кохання💖, яке зігріватиме душу і стимулюватиме на подальші кроки, назустріч до свого щастя. З Днем народження!🎁🎈
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З Днем народження! 🎉Нехай життя буде насиченим і цікавим, щодня приносить щось нове. Нехай найнеймовірніші плани реалізуються, а мрії збуваються. Бажаю перемог на всіх фронтах та відмінного настрою щодня. Нехай щастить у коханні та дружбі, не підводить здоров’я, і не зраджує почуття гумору. Щастя, цікавих співрозмовників та оптимізму!🎂🎈🥂
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З днем народження дорогий друже! 🎂🎁Я бажаю тобі впевненості, достатку та сил. Тільки вперед, лише з усмішкою. 😃Нехай у твоєму житті не буде розчарувань та падінь. Нехай попереду чекають найкращі дні, перемоги, успіхи та досягнення. Друг, залишайся завжди самим собою. І обов’язково будь щасливий.
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Вітаю тебе, мій чудовий друже. Нехай сьогодні світ заплескає в долоні й привітає тебе з твоїм днем народження. Завжди дивися вперед широким, об’єктивним, повним життям поглядом і помічай хороше навіть там, де, начебто, нічого хорошого немає. З днем народження! 🎉🎈
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З Днем народження, мій друг! Бажаю тобі залишатися вічно молодим, красивим та успішним. Ще я побажаю тобі бути коханим і бажаним, шановним і цілеспрямованим, сильним за вдачею і міцним до вподоби, веселим у душі та добрим серцем 💖😎🌞. Здоров’я, ентузіазму, оптимізму та багатства!
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Я вдячна долі за такого чудового друга, як ти 😎😊. У день народження бажаю легкості та сміливості, оптимізму та натхнення. Нехай світ покаже тобі всю свою красу, дасть море можливостей для реалізації та подарує неймовірну кількість шансів стати щасливим!🥂🎂🎁
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Вітаю людину, з якою не страшно йти найнепередбачуванішою і найважчою дорогою — дорогою життя.👍😎 Бажаю, щоб у тебе завжди все складалося успішно, щоб ти зміг досягти своїх висот та зайняти свою нішу. Бажаю, щоб пригоди в тебе були тільки щасливі, події — радісні, подарунки — потрібні, а стосунки — взаємні, надійні та справедливі. З днем народження, мій друже!
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Любий мій друже, вітаю тебе з днем народження 🎁🎈. Я — твоя подруга і щиро рада, що поряд є така сильна, мужня, добра і чесна людина, як ти. Бажаю тобі постійного щастя в житті, доброго щастя на твоєму шляху, невичерпних запасів твоєї енергії та твого оптимізму, впевнених дій, які завжди будуть призводити тебе до потрібної мети.
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Мій милий друже, прийми вітання від своєї подруги. 🎁🎈 У твій день народження я тобі бажаю фізичної сили, моральної стійкості, блага життя, щастя душі та любові серця😍💖. Нехай будь-яка почата справа приносить радість та задоволення, нехай будь-який старт призводить до успішного фінішу.✨🎉🌞
Вітання з днем народження від подруги другові у віршах
Друже, сьогодні твій день,
Хай на душі буде море пісень.
Хай доля завжди буде в твоїх руках,
Ніколи не зупиняє тебе страх.
Добрих людей тобі зустрічати,
Зла нікому не бажати.
Мати гарні фінансові прибутки,
Не забувати про моральні здобутки.
***
Друга я вітаю,
Успіху бажаю,
Сотні вдалих днів,
Нестандартних снів.
Дівчину красиву,
Долю справедливу,
Вміти пробачати,
Друзів пам’ятати,
На рибалці кльову,
У футболі — голу,
Щоб водилося грошей,
Втілення усіх ідей.
***
З днем народження вітаю
Тебе, вірний друже мій.
Нехай буде переможним
Основний життєвій бій.
Серце повниться любов’ю,
В тілі сили буде в край,
Щоб кремезний був, могутній,
Як японський самурай.
Час нехай на зустріч буде,
Чарку добрую хильнуть.
А дівки тебе побачив
Тільки млосно хай зітхнуть.
***
Друже мій, тебе я привітаю
З цим прекрасним, незабутнім днем!
Креативу, мудрості бажаю,
Будь завжди чарівним красенем.
Кожен день щоб гроші прибавлялися,
Щоб велося в тебе все гаразд,
Щоб дівчата ніжно задивлялися,
Щоб життю радів ти кожен раз!
***
З днем народження, друже, вітаю.
Я здоров’я бажаю тобі.
Щоби в серці цвіло тільки літо,
Були щастя години в добі.
Щоб всі мрії збувалися швидко,
Щоб був успіх на твоїм лиці,
Щоби сонце для тебе щоденно
Слало радості лиш промінці.
***
З днем народження, мій друже!
Люблю й ціную тебе дуже.
Бажаю радості, удачі,
Щоб був крутим, успішним мачо.
Серед дівчат будь популярним,
Спортзал відвідуй регулярно,
Працюй ретельно над собою,
За друзів справжніх стій горою!
***
Друже, зі святом вітаю тебе.
Бажаю підтримки від Бога й небес.
До тебе стікаються грошей хай ріки,
Чекає можливостей безліч великих.
Хай буде дружина, машина та хатка,
Робота престижна, костюм та краватка,
Водій й помічник будуть хай особисті,
Життя хай чекає яскраве, барвисте.
***
З днем народження, милий мій друже!
Я шаную й люблю тебе дуже.
Хай здійсняться усі твої мрії,
Хай квітують яскраво надії.
Хай у серці кохання палає
І на добрі діла надихає,
Хай життя твоє буде прекрасним,
Щоб од щастя всміхався ти ясно!
Вітання другові від подруги з днем народження у листівках
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження найкращому другу. У ній можна знайти не лише душевні слова побажань, а й гарні листівки для іменинника.