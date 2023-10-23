С днем рождения другу от подруги! Душевные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
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Порадуйте и удивите лучшего друга в его личный праздник
Есть мнение, что дружбы между мужчинами и женщинами быть не может. Но с этим утверждением легко поспорят те, кому удалось построить дружеские отношения с противоположным полом.
Если вы относитесь именно к такой категории людей и вам нужно поздравить своего друга с днем рождения, предлагаем ознакомиться с пожеланиями, которые подготовил "Телеграф". Здесь собраны душевные поздравления с днем рождения лучшему другу от подруги, красивые стихи и открытки. Выбирайте наиболее подходящее и отправляйте имениннику в мессенджере или соцсетях.
Поздравления другу с днем рождения от подруги в прозе
Поздравляю не просто друга, а очень близкого и родного мне человека💕🎂, на чье крепкое плечо я всегда могу смело рассчитывать. Я очень благодарна судьбе, что она подарила мне такого замечательного человека, верного друга и просто прекрасного парня👍. Я желаю тебе огромного добра в жизни, чтобы тебе хватило здоровья и сил заработать, найти и добиться всех тех благ, которые сделают тебя счастливым😎. А самое главное, пускай в твоей жизни всегда будет присутствовать настоящая любовь💖, которая будет согревать душу и стимулировать на дальнейшие шаги, навстречу к своему счастью. С днем рождения!
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С днем рождения! 🎉Пусть жизнь будет насыщенной и интересной, каждый день приносит что-то новое. Пусть самые невероятные планы реализуются, а мечты сбываются.👌 Желаю побед на всех фронтах и отличного настроения каждый день. Пусть везет в любви и дружбе, не подводит здоровье, и не изменяет чувство юмора. Счастья, интересных собеседников и оптимизма!🎂🎈🥂
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С днем рождения, дорогой друг! 🎂🎁Я желаю тебе уверенности, достатка и сил. Только вперёд, только с улыбкой. 😃Пусть в твоей жизни не будет разочарований и падений. Пусть впереди ждут лучшие дни, победы, успехи и достижения. Друг, оставайся всегда самим собой. И обязательно будь счастлив😍.
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Поздравляю тебя, мой замечательный друг. Пускай сегодня мир захлопает в ладоши и поздравит тебя с твоим днем рождения.🎁🥂🎂 Желаю всегда улыбаться,😊 никогда не впадать в отчаяние, не поддаваться депрессии и прочим печалям. Всегда смотри вперед широким, объективным, полным жизни взглядом и замечай хорошее даже там, где, казалось бы, ничего хорошего нет. С днем рождения!🎉🎈
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С днем рождения, мой друг! Желаю тебе оставаться вечно молодым, красивым и успешным. Еще я пожелаю тебе быть любимым и желанным, уважаемым и целеустремленным, сильным по натуре и крепким по нраву, веселым в душе и добрым сердцем💖😎🌞. Здоровья, энтузиазма, оптимизма и богатства!
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Я благодарна судьбе за такого отличного друга, как ты😎😊. В день рождения желаю легкости и смелости, оптимизма и вдохновения. Пускай мир покажет тебе все свои красоты, даст море возможностей для реализации и подарит невероятное количество шансов стать счастливым!🥂🎂🎁
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Поздравляю человека, с которым не страшно идти по самой непредсказуемой и трудной дороге — по дороге жизни. Желаю, чтобы у тебя всегда всё складывалось успешно, чтобы ты смог достичь своих высот и занять свою нишу. Желаю, чтобы приключения у тебя были только благополучные, события — счастливые, подарки — нужные, а отношения — взаимные, надежные и справедливые.🥂🎁🎈 С днем рождения, мой друг!
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Дорогой мой друг, поздравляю тебя с днём рождения🎁🎈. Я — твоя подруга и искренне рада, что рядом есть такой сильный, мужественный, добрый и честный человек, как ты👌😎. Желаю тебе постоянного везения в жизни, доброго счастья на твоём пути, неиссякаемых запасов твоей энергии и твоего оптимизма, уверенных действий, которые всегда будут приводить тебя к нужной цели.
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Мой милый друг, прими поздравления от своей подруги.🎁🎈 В твой день рожденья я тебе желаю физической силы, моральной устойчивости и финансовых средств, блага жизни, счастья души и любви сердца😍💖. Пусть любое начатое дело доставляет радость и удовольствие, пусть любой старт приводит к успешному финишу.✨🎉🌞
Поздравления с днем рождения от подруги другу в стихах
Привет, дружок, и с днем рождения
Позволь поздравить от души,
Эти прекрасные мгновения,
Как мир волшебный, хороши!
Тебе желаю много счастья,
Улыбок, радости, тепла,
Чтобы добро встречалось часто,
А зло — и вовсе никогда!
Чтобы тебя всегда любили
И принимали так, как есть.
Чтоб уважали и ценили.
Дружить с тобой — большая честь!
Пускай стремительность карьеры
Опережает звездолет.
А радость пусть не знает меры,
И жизнь течет, как сладкий мед!
***
Кто сказал, что невозможно
Парню с девушкой дружить?
Утвержденье это ложно,
Можем смело подтвердить!
Для меня ты друг, защитник
И надёжное плечо,
Тайны все тебе открыты,
Всё с тобою нипочём!
Будь всегда успешным, сильным,
Крепким духом, боевым,
Обязательно любимым
И душою молодым!
***
Принимай, друг, в день рождения
От подруги поздравления!
Жизни новый день встречай
Ты в отличном настроении.
Улыбнется пусть удача,
Тебя за руку возьмет,
Пусть все в жизни удается,
И тебе всегда везет.
Кошелек пусть будет полным,
Пусть в карьере ждет успех,
В день рождения желаю,
Чтоб ты был счастливей всех.
***
Как рада я, что ты мой друг,
В твоё плечо могу уткнуться,
Спиной от всех закроешь вьюг,
Не дашь в печали окунуться.
Сегодня праздник твой. Ура!
Желаю искренне везенья,
Тепла, удачи и добра,
Всегда лихого настроенья!
Чтоб тормоз в жизни не включал,
Всегда был сильным и беспечным,
К вершинам жизни смело мчал,
И был любимым бесконечно!
***
Друг мой милый, с днем рожденья!
Пожелать хочу везения,
Целей четких, дел хороших
И деньков всегда погожих!
Будь здоровым, бодрым, сильным,
Элегантным, четким, стильным.
Будь успешным, процветай,
Никогда проблем не знай!
Как подруга я тебе
Счастья посулю в судьбе.
И удачу ты поймай,
Никогда не отпускай!
***
С тобой могу я разделить секреты,
Девчонок обсудить и поболтать.
Тебя надёжней нет на целом свете,
Тебе могу я смело доверять.
Ещё могу поплакаться в жилетку,
Меня ты пожалеешь и поймёшь.
Тебя готова взять с собой в разведку.
Я точно знаю, ты не подведешь.
Пусть ты мальчишка, что же тут такого?
Дружить не помешает это нам,
Желаю счастья много и большого,
Пусть ляжет робкий мир к твоим ногам.
Пускай тебе вершины покорятся.
Ну что же в день рожденья пожелать?
С любовью поскорее повстречаться,
Чтоб вместе обо всем могли мечтать.
Поздравления другу от подруги с днем рождения в открытках
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения лучшему другу. В ней можно найти не только душевные слова пожеланий, но и красивые открытки для именинника.