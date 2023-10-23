С днем рождения другу от подруги! Душевные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Порадуйте и удивите лучшего друга в его личный праздник

Есть мнение, что дружбы между мужчинами и женщинами быть не может. Но с этим утверждением легко поспорят те, кому удалось построить дружеские отношения с противоположным полом.

Если вы относитесь именно к такой категории людей и вам нужно поздравить своего друга с днем рождения, предлагаем ознакомиться с пожеланиями, которые подготовил "Телеграф". Здесь собраны душевные поздравления с днем рождения лучшему другу от подруги, красивые стихи и открытки. Выбирайте наиболее подходящее и отправляйте имениннику в мессенджере или соцсетях.

Поздравления другу с днем рождения от подруги в прозе

Поздравляю не просто друга, а очень близкого и родного мне человека💕🎂, на чье крепкое плечо я всегда могу смело рассчитывать. Я очень благодарна судьбе, что она подарила мне такого замечательного человека, верного друга и просто прекрасного парня👍. Я желаю тебе огромного добра в жизни, чтобы тебе хватило здоровья и сил заработать, найти и добиться всех тех благ, которые сделают тебя счастливым😎. А самое главное, пускай в твоей жизни всегда будет присутствовать настоящая любовь💖, которая будет согревать душу и стимулировать на дальнейшие шаги, навстречу к своему счастью. С днем рождения!

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С днем рождения! 🎉Пусть жизнь будет насыщенной и интересной, каждый день приносит что-то новое. Пусть самые невероятные планы реализуются, а мечты сбываются.👌 Желаю побед на всех фронтах и отличного настроения каждый день. Пусть везет в любви и дружбе, не подводит здоровье, и не изменяет чувство юмора. Счастья, интересных собеседников и оптимизма!🎂🎈🥂

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С днем рождения, дорогой друг! 🎂🎁Я желаю тебе уверенности, достатка и сил. Только вперёд, только с улыбкой. 😃Пусть в твоей жизни не будет разочарований и падений. Пусть впереди ждут лучшие дни, победы, успехи и достижения. Друг, оставайся всегда самим собой. И обязательно будь счастлив😍.

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Поздравляю тебя, мой замечательный друг. Пускай сегодня мир захлопает в ладоши и поздравит тебя с твоим днем рождения.🎁🥂🎂 Желаю всегда улыбаться,😊 никогда не впадать в отчаяние, не поддаваться депрессии и прочим печалям. Всегда смотри вперед широким, объективным, полным жизни взглядом и замечай хорошее даже там, где, казалось бы, ничего хорошего нет. С днем рождения!🎉🎈

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С днем рождения, мой друг! Желаю тебе оставаться вечно молодым, красивым и успешным. Еще я пожелаю тебе быть любимым и желанным, уважаемым и целеустремленным, сильным по натуре и крепким по нраву, веселым в душе и добрым сердцем💖😎🌞. Здоровья, энтузиазма, оптимизма и богатства!

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Я благодарна судьбе за такого отличного друга, как ты😎😊. В день рождения желаю легкости и смелости, оптимизма и вдохновения. Пускай мир покажет тебе все свои красоты, даст море возможностей для реализации и подарит невероятное количество шансов стать счастливым!🥂🎂🎁

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Поздравляю человека, с которым не страшно идти по самой непредсказуемой и трудной дороге — по дороге жизни. Желаю, чтобы у тебя всегда всё складывалось успешно, чтобы ты смог достичь своих высот и занять свою нишу. Желаю, чтобы приключения у тебя были только благополучные, события — счастливые, подарки — нужные, а отношения — взаимные, надежные и справедливые.🥂🎁🎈 С днем рождения, мой друг!

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Дорогой мой друг, поздравляю тебя с днём рождения🎁🎈. Я — твоя подруга и искренне рада, что рядом есть такой сильный, мужественный, добрый и честный человек, как ты👌😎. Желаю тебе постоянного везения в жизни, доброго счастья на твоём пути, неиссякаемых запасов твоей энергии и твоего оптимизма, уверенных действий, которые всегда будут приводить тебя к нужной цели.

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Мой милый друг, прими поздравления от своей подруги.🎁🎈 В твой день рожденья я тебе желаю физической силы, моральной устойчивости и финансовых средств, блага жизни, счастья души и любви сердца😍💖. Пусть любое начатое дело доставляет радость и удовольствие, пусть любой старт приводит к успешному финишу.✨🎉🌞

Поздравления с днем рождения от подруги другу в стихах

Привет, дружок, и с днем рождения

Позволь поздравить от души,

Эти прекрасные мгновения,

Как мир волшебный, хороши!

Тебе желаю много счастья,

Улыбок, радости, тепла,

Чтобы добро встречалось часто,

А зло — и вовсе никогда!

Чтобы тебя всегда любили

И принимали так, как есть.

Чтоб уважали и ценили.

Дружить с тобой — большая честь!

Пускай стремительность карьеры

Опережает звездолет.

А радость пусть не знает меры,

И жизнь течет, как сладкий мед!

***

Кто сказал, что невозможно

Парню с девушкой дружить?

Утвержденье это ложно,

Можем смело подтвердить!

Для меня ты друг, защитник

И надёжное плечо,

Тайны все тебе открыты,

Всё с тобою нипочём!

Будь всегда успешным, сильным,

Крепким духом, боевым,

Обязательно любимым

И душою молодым!

***

Принимай, друг, в день рождения

От подруги поздравления!

Жизни новый день встречай

Ты в отличном настроении.

Улыбнется пусть удача,

Тебя за руку возьмет,

Пусть все в жизни удается,

И тебе всегда везет.

Кошелек пусть будет полным,

Пусть в карьере ждет успех,

В день рождения желаю,

Чтоб ты был счастливей всех.

***

Как рада я, что ты мой друг,

В твоё плечо могу уткнуться,

Спиной от всех закроешь вьюг,

Не дашь в печали окунуться.

Сегодня праздник твой. Ура!

Желаю искренне везенья,

Тепла, удачи и добра,

Всегда лихого настроенья!

Чтоб тормоз в жизни не включал,

Всегда был сильным и беспечным,

К вершинам жизни смело мчал,

И был любимым бесконечно!

***

Друг мой милый, с днем рожденья!

Пожелать хочу везения,

Целей четких, дел хороших

И деньков всегда погожих!

Будь здоровым, бодрым, сильным,

Элегантным, четким, стильным.

Будь успешным, процветай,

Никогда проблем не знай!

Как подруга я тебе

Счастья посулю в судьбе.

И удачу ты поймай,

Никогда не отпускай!

***

С тобой могу я разделить секреты,

Девчонок обсудить и поболтать.

Тебя надёжней нет на целом свете,

Тебе могу я смело доверять.

Ещё могу поплакаться в жилетку,

Меня ты пожалеешь и поймёшь.

Тебя готова взять с собой в разведку.

Я точно знаю, ты не подведешь.

Пусть ты мальчишка, что же тут такого?

Дружить не помешает это нам,

Желаю счастья много и большого,

Пусть ляжет робкий мир к твоим ногам.

Пускай тебе вершины покорятся.

Ну что же в день рожденья пожелать?

С любовью поскорее повстречаться,

Чтоб вместе обо всем могли мечтать.

Поздравления другу от подруги с днем рождения в открытках

Поздравление другу от подруги

Открытка с днем рождения от подруги другу

Поздравления для друга от подруги

Поздравления на день рождения другу от подруги

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения лучшему другу. В ней можно найти не только душевные слова пожеланий, но и красивые открытки для именинника.