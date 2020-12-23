С добрым утром: красивые открытки и картинки с пожеланиями

Зимнее утро – самое ленивое в году. Когда просыпаешься, то на улице еще темно. А еще холодно, от чего совсем не хочется не то чтобы куда-то идти, а и вылазить из-под теплого одеялка.

От того, с каким ты настроением проснешься утром, и будет зависеть настроение на целый день. Поэтому день нужно начинать с позитива.

Подарите немного радостных эмоций своим родным и близким, отправив им утреннее пожелание «С добрым утром», или запостите «утреннюю» картинку в Facebook. Таким образом, пожелание хорошего утра захватит большую аудиторию, соответственно и порадует большее количество людей.

Телеграф собрал для вас лучшие позитивные картинки с надписями для утренних приветствий и пожеланий, которые вы можете отправить своим родным.