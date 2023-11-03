З Днем інженерних військ! Гарні картинки і душевні привітання до свята 3 листопада

Вітаємо військових інженерів із професійним святом!

Щорічно 3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ. Цього року дата випала на п’ятницю. Професійне свято встановив президент у 1999 році, ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави. Під час повномасштабної російсько-української війни роль військової інженерії набуває особливого значення.

Військові інженери кожного дня наближають нашу Перемогу, виконуючи логістичні та захисні завдання на фронті та в тилу. В професійне свято дякуємо за копіткий труд всім, хто належить до інженерних військ, бажаємо здоров’я, удачі та янголів-охоронців!

"Телеграф" публікує листівки з Днем інженерних військ, що святкують 3 листопада. Ви можете обрати будь-яку картинку, завантажити на свій гаджет та переслати у месенджері військовослужбовцю.

Картинки на День інженерних військ українською мовою

Нагадаємо, у листопаді українці відзначають низку святкових дат. Зокрема на 3 листопада випадає ще одне свято, що стосується наших захисників – День ракетних військ і артилерії. Про всі свята місяця можете дізнатися в календарі "Телеграфу". Також ми публікували церковний календар на листопад 2023 року.