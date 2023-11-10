З Днем бухгалтера! Листівки, яскраві картинки та привітання зі святом у віршах та прозі
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Не забудьте привітати своїх друзів та співробітників із професійним святом
У світі безкрайніх цифр, де необізнана людина миттєво загубиться, бухгалтери є реальними хранителями балансу. Їхня робота — це не просто ведення обліку, це справжнє мистецтво наведення порядку у фінансах. Відзначимо їхній професіоналізм, відданість і ретельність, адже саме завдяки їм фінансові потоки течуть гладко!
Коли в Україні відзначають День бухгалтера – дві дати
Офіційно День бухгалтера в Україні відзначається як професійне свято 16 липня з 2004 року. Повна назва державного дня, затвердженого указом президента, — День бухгалтера та аудитора. Тому українські фахівці можуть святкувати свій професійний день двічі на рік.
А 10 листопада День бухгалтера відзначається у всьому світі. Це свято, відоме також під назвою Міжнародний день бухгалтерії, було встановлено у 1972 році. Дата обрана не випадково — 10 листопада побачила світ книга венеціанського математика, засновника принципів сучасного бухобліку Луки Пачолі. У ній він докладно описав усі премудрості бухгалтерського обліку та увійшов до історії як "батько бухгалтерії".
Як привітати бухгалтера — у прозі, віршах та листівках, привітання з Днем бухгалтера прикольні
З Днем бухгалтера! Твоя точність та професіоналізм роблять наші фінанси міцними як броня. Нехай розрахунки завжди сходяться!
З Днем бухгалтера вітаю!
Рівноваги Вам бажаю,
В гаманці щоб було густо
І в кишенях теж не пусто,
Щоб в роботі — все окей,
Та поваги від людей!
Вітаю із професійним святом! Твоя робота – це не просто цифри, це справжнє мистецтво. Нехай кожен баланс буде віртуозним шедевром!
Щоб гроші в мішечку гріли сердечко,
Щоб думи веселі були.
Щоб в радість і щирість, щоб долі на милість
Ви гарно на світі жили!
Вітаю зі святом і бажаю добре провести цей день, щоб хоч на мить відірватися від турбот, клопоту та вічного вагона цифр! З Днем бухгалтера!
Щоб у банку і в кишені
Були гривні та зелені,
Щоб контроль і перевірка
Не відкрили до вас хвіртку!
Щоб в житті вам було гірко
Лиш від доброї горілки,
Щоб був успіх та зростання,
Були сили для кохання!
З професійним Днем бухгалтера! Бажаю високих доходів та великих премій, правильних розрахунків та приємної атмосфери. Будьте щасливі у коханні та успішні в роботі!
Нехай у житті буде гармонія та мир, а у справах — удача та процвітання! З Днем бухгалтера!
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