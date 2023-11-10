С Днем бухгалтера! Открытки, яркие картинки и поздравления с праздником в стихах и прозе
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Не забудьте поздравить своих друзей и сотрудников с профессиональным праздником
В мире бескрайних цифр, где несведущий человек мгновенно потеряется, бухгалтеры являются реальными хранителями баланса. Их работа — это не просто ведение учета, это настоящее искусство наведения порядка в финансах. Давайте отметим их профессионализм, преданность и тщательность, ведь именно благодаря им финансовые потоки текут гладко!
Когда в Украине отмечают День бухгалтера — две даты
Официально День бухгалтера в Украине отмечается как профессиональный праздник 16 июля с 2004 года. Полное название государственного дня, утвержденного указом президента, — День бухгалтера и аудитора. Поэтому украинские специалисты могут праздновать свой профессиональный день дважды в году.
А 10 ноября День бухгалтера отмечается во всем мире. Этот праздник, известный также под названием Международный день бухгалтерии, был установлен в 1972 году. Дата выбрана не случайно — 10 ноября вышла в свет книга венецианского математика, основателя принципов современного бухучета Луки Пачоли. В ней он подробно описал все премудрости бухгалтерского учета и вошел в историю как "отец бухгалтерии".
Как поздравить бухгалтера — в прозе, стихах и открытках, поздравления с Днем бухгалтера прикольные
С Днем бухгалтера! Твоя точность и профессионализм делают наши финансы крепкими как броня. Пусть расчеты всегда сходятся!
Цифры выстроились в ряд,
Всем бухгалтерам: "Виват!"
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе!
Поздравляю с профессиональным праздником! Твоя работа – это не просто цифры, это настоящее искусство. Пусть каждый баланс будет виртуозным шедевром!
Счастья вам, удачи и уменья,
Правильных отчетов без прикрас!
Классных оборотов и веселья,
Чтоб всегда сходился ваш баланс!
Поздравляю с праздником и желаю хорошо провести этот день, чтобы хоть на миг отвлечься от забот, хлопот и вечного вагона цифр! С Днем бухгалтера!
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
И дебет с кредитом сводить!
С профессиональным Днем бухгалтера! Желаю высоких доходов и больших премий, правильных расчетов и приятной атмосферы. Будьте счастливы в любви и успешны в работе!
Пусть в жизни будет гармония и мир, а в делах — удача и процветание! С Днем бухгалтера!
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