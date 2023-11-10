С Днем бухгалтера! Открытки, яркие картинки и поздравления с праздником в стихах и прозе

Не забудьте поздравить своих друзей и сотрудников с профессиональным праздником

В мире бескрайних цифр, где несведущий человек мгновенно потеряется, бухгалтеры являются реальными хранителями баланса. Их работа — это не просто ведение учета, это настоящее искусство наведения порядка в финансах. Давайте отметим их профессионализм, преданность и тщательность, ведь именно благодаря им финансовые потоки текут гладко!

Когда в Украине отмечают День бухгалтера — две даты

Официально День бухгалтера в Украине отмечается как профессиональный праздник 16 июля с 2004 года. Полное название государственного дня, утвержденного указом президента, — День бухгалтера и аудитора. Поэтому украинские специалисты могут праздновать свой профессиональный день дважды в году.

А 10 ноября День бухгалтера отмечается во всем мире. Этот праздник, известный также под названием Международный день бухгалтерии, был установлен в 1972 году. Дата выбрана не случайно — 10 ноября вышла в свет книга венецианского математика, основателя принципов современного бухучета Луки Пачоли. В ней он подробно описал все премудрости бухгалтерского учета и вошел в историю как "отец бухгалтерии".

Как поздравить бухгалтера — в прозе, стихах и открытках, поздравления с Днем бухгалтера прикольные

С Днем бухгалтера! Твоя точность и профессионализм делают наши финансы крепкими как броня. Пусть расчеты всегда сходятся!

Цифры выстроились в ряд,

Всем бухгалтерам: "Виват!"

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе!

Поздравляю с профессиональным праздником! Твоя работа – это не просто цифры, это настоящее искусство. Пусть каждый баланс будет виртуозным шедевром!

Счастья вам, удачи и уменья,

Правильных отчетов без прикрас!

Классных оборотов и веселья,

Чтоб всегда сходился ваш баланс!

Поздравляю с праздником и желаю хорошо провести этот день, чтобы хоть на миг отвлечься от забот, хлопот и вечного вагона цифр! С Днем бухгалтера!

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить,

И дебет с кредитом сводить!

С профессиональным Днем бухгалтера! Желаю высоких доходов и больших премий, правильных расчетов и приятной атмосферы. Будьте счастливы в любви и успешны в работе!

Пусть в жизни будет гармония и мир, а в делах — удача и процветание! С Днем бухгалтера!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще профессиональные праздники и международные дни отмечаются в Украине в ноябре. Как мы отдыхаем в ноябре 2023 года, смотрите в нашей инфографике.