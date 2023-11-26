З днем народження, колего! Прикольні поздоровлення від усього колективу

День народження – чудова можливість додати трохи гумору у формальну робочу атмосферу

Щодня з колегами доводиться вирішувати безліч серйозних завдань. День народження — чудова нагода розслабитися і повеселитися. Замість чергових традиційних побажань можна подарувати прикольне поздоровлення колезі з днем народження. Воно подарує хвилинку безтурботності та підніме настрій не лише імениннику, а й усьому колективу.

Знайти відповідні жартівливі привітання колезі може виявитися непростим завданням. Пам’ятайте, що смішні побажання не обов’язково мають бути шаблонними чи передбачуваними. Мета – дати імениннику відчути себе особливим та цінним. "Телеграф" пропонує вибрати кумедне привітання колезі з цієї збірки. Тут є не лише прикольні побажання у віршах та прозі, а й листівки, які змусять іменинника посміхнутися.

Привітання з днем народження колезі своїми словами

Колего, у твій день народження бажаю, щоб від роботи коні 🐎 дохли, але не ти, щоб на хліб з ікоркою 🍞завжди вистачало, щоб на твоєму обличчі завжди було достатнє усміхало 🥰, щоб в особистому житті достатньо було пристрасті та інтиму, щоб тебе не засмучували дріб’язкові люди-комашки, щоб настрій завжди був супер!

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З днем народження, колего! 🥂🎁 Бажаю ніколи не тягнути кота за хвіст і завжди впевнено йти до вершин успіху, а ще бажаю нервів, як канати, здоров’я як скеля 🌄. Нехай у твою світлу голову приходять світлі ідеї, нехай у твоє розкішне життя приходять шикарні можливості.

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Колега, вітаю з днем народження і від душі бажаю летіти до своєї мети, немов кульова блискавка🌠⚡, створювати в полі своєї діяльності імпульси успіху, жити без напруги, мати високий опір для конкурентів, насолоджуватися кожним суперським днем крутих зльотів і віражів.

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Нехай дохід 💲завжди тисне кишені, нехай у будь-якій справі посміхається фортуна, бажаю не знати проколів та провалів і вічно жити під кайфом щасливого та красивого життя.

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Колего, у твій день народження хочу побажати не напружуючи рук і попи заробляти мільйони💲💲💲, не напружуючи звивини мозку і м’язів тіла добиватися неймовірних успіхів. Нехай у гаманці розмножуються гроші, нехай у серці весело грає гармонь.

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Колега дорогий, вітаю з днем народження. Нехай гроші самі лізуть у кишеню, нехай справи чарівним чином творяться і ведуть до успіху, нехай життя приносить море позитиву та щирого сміху, нехай любов 💖💕протягом багатьох років залишається пристрасним, а будь-яка авантюра цікавою та безпечною.

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Колегу сьогодні вітаю із днем народження. Бажаю роботи без особливих зусиль і поту, високої зарплати у великих купюрах і діяльності без турботи, бажаю бути мудрим у житті, не гірше, ніж Ніцше і Кант, щоб співав і грав тобі пісню радості талановитий і добрий музикант.🎁🎂🥂

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Вітаю колегу-профі із днем народження. Бажаю капусти паперової та відпадного настрою, великої веселості та вмілих відмазок, великої удачі та життєвих казок.💲🎁🎂🎉

Смішні привітання колезі у віршах

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк, або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день — відпочивати.

Тільки не забудь в турботах —

Завтра вранці на роботу!

***

Офіційне привітання від колег —

То на цілий рік майбутній оберег:

Щоб завжди усе вдавалось до ладу,

Щоб росли, як стиглі груші у саду,

Особисті успіхи, оклад −

До межі міністерських зарплат!

І здоров’я, звісно, як граніт —

На щасливі й довгі двісті літ!

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Нехай не буде ні турбот, ні втоми!

***

Колего, хай будуть в союзі

З тобою завжди вірні друзі:

Пані Радість, тітка Вдача,

це в житті багато значить.

Дядько Настрій, на кінець —

Родич — товстий Гаманець.

Живи, колего, з ними дружно

Й ніколи не буде сутужно!

***

В день народження, колего,

Побажаю різних благ:

Шани, радощів відвертих

Та захмарних Вам зарплат!

Хай на все Вам вистачає,

На велике та мале.

Щоб від трат таких великих

Раптом Вам не стало зле!

Будьте завжди Ви щасливі

І в роботі, і в сім’ї.

Легко, весело, приємно

Ви проводьте свої дні!

Привітання з днем народження колезі з гумором у листівках

Раніше "Телеграф" ділився вітаннями з днем народження начальниці. У вибірці можна вибрати побажання, а також красиві листівки.