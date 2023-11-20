Вітання колезі з днем народження у віршах: гарні побажання

Виберіть найкращий вірш колезі на день народження

Дні народження на робочому місці – це більше, ніж просто можливість з’їсти шматочок святкового торта. Такі події дають можливість повеселитися, поспілкуватися та зробити повсякденне офісне життя трохи цікавішим. Коли доходить справа до поздоровлень співробітників, простою фразою "З днем народження" не обійтись.

Привітання з днем народження колегам — це спосіб висловити вдячність за їхню наполегливу працю, відданість справі, а іноді й за дружбу. Особливо урочисто звучатиме вітання з днем народження колезі у віршах. Імениннику повинні запам’ятатися римовані побажання. Адже побажання колезі у віршах означатимуть, що до його свята готувалися заздалегідь, а не вигадували вітання на ходу.

У цій збірці "Телеграф" зібрав ідеальні вірші для колеги на день народження. Тут можна знайти привітання як для співробітника, з яким склалися дружні стосунки, так і для простих колег.

Красиві вірші колезі на день народження

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Нехай не буде ні турбот, ні втоми!

***

З Днем народження сердечно Вас вітаємо!

Розум Ваш і доброту ми добре знаємо,

Залишайтесь гарним і розумним,

Хай не буде Вам ніколи сумно!

В серці хай живе палке кохання,

І збуваються найкращі сподівання,

У роботі буде успіхів немало,

Щоби Вас любили, поважали!

Хай у родині будуть всі здорові, дружні,

Енергія у серці надпотужна.

Щоби усім могли допомагати,

Свою любов для рідних віддавати!

***

Шановний колего, прийміть привітання,🎂💐🎈

Приємних подій від душі побажання.

Життя без турбот Вам, миттєвостей класних,

Досягнень в роботі завжди першокласних!👍

Фізично й душею в житті не хворіти,

Багато змогти та ще більше схотіти.

Радіти усьому, що доля дарує,

Та вірити в те, що фортуна існує!

***

З днем народження, колего!

У роботі, наче в лего,

Безліч справ малих, великих,

І нема їм навіть ліку.

Ви ж справляєтесь чудово

Щогодини, щодобово,

Час не тратите даремно.

З Вами легко та приємно.

Вам бажаєм щиро вдачі,

Не втрачати дух козачий,

Щоб ідеї мали нові,

Щоб були завжди здорові!

***

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

***

Колего, ми тебе вітаємо!🎂🎁

Хай день святковий буде кращим.

Хай все, що бажане давненько,

Сьогодні стане якнайсправжнім!

Любові💕, радощів та щастя,

Нехай життя дарує свято🥂.

І все, що бачене у мріях,

Дарує благ тобі багато!

Любові, мрій та їх здійснення

Ми разом тобі всі бажаєм.

Хай все, до чого є натхнення,

На перемоги надихає!✨

***

Щасливий той, хто має поруч

Колегу вірного, що не піде ліворуч.

Хто завжди виручить, плече підставить,

У кого вірність за мірило править.

Бажаю вдачі доброї і долі,

Щоб було у житті добра доволі,

Добро щоб повернулось у стократ,

А в мудрості позаздрив щоб Сократ!

***

Колего, з днем народження яскравим!

Бажаю тобі звершень я і слави,

Кар’єрний злет нехай не забариться,

Хай мрія заповітніша здійсниться!🎁🎈

Приємно спільну справу нам робити

І каву запашну в перервах пити,

І довірять маленькі таємниці.

Колего, мрія хай твоя здійсниться!

***

Найкращий дарунок🎁 від долі —

Це добрий колега під боком

Та вірний мов воїн у полі

І кращий усе з кожним роком!

Бажаю здоров’я міцного

З весни відпочить на Мальдівах✈,

А свята гучного й смачного🥂🎉

Й загадок на зоряних Дівах.

Хай збудеться все, про що мрії,

Хай буде достаток у хаті.

Бажання хай всі розуміють

Й дарують дарунки багаті!

***

Шановний колего, приміть привітання

З найкращім із свят від душі побажання:

Завжди залишатись успішним, здоровим,

Всього досягати, радіти усьому!

Будь впевненим в собі, в шалених здобутках,

Від праці бажаємо щирих прибутків.

В житті завжди будь чоловіком чудовим,

На вчинки шалені завжди будь готовим!

***

Колегу з днем народження вітаю!

Хай поважає вас і любить колектив.

Вам задоволення від праці побажаю,

Натхнення, розвитку і перспектив!

Хай керівник цінує ваші вміння,

Зарплат високих, премій грошових.

Нехай в житті складеться все відмінно,

Побільше насолод і різних втіх!

Короткі вірші колезі у день народження

Нехай робота надихає,

Приносить гроші та комфорт.

Любов близьких хай зігріває,

Життя триває, мов курорт!

Здоров’я міцного, наснаги,

Життєвих благ та доброти.

Нехай зусилля досягають

До заповітної мети!

***

З днем народження! Достатку!

Цього бажаю для початку.

Здоров’я зичу, рівноваги,

Креативності, наснаги.

Життя хай завжди дає шанс,

Свого роду — це аванс.

Від людей — добро й повага,

Менше стресів, тільки блага!

***

З днем народження вітаю щиро!

Добра бажаю, радості і миру,

Завжди мети своєї досягати,

Ніколи суму і невдач не знати.

Кар’єрного бажаю росту,

Хай легко буде все і просто —

В житті, в роботі і в родині.

Життю радійте щохвилини!

***

Вітаєм колегу зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Міцного здоров’я, людського тепла,

У справах натхнення, в житті — лиш добра,

Яскравих емоцій, дарунків від долі,

Дарує життя хай достатку доволі!

***

Колего, зі святом тебе ми вітаєм!

І дружньо тобі у цей день побажаєм

Здоров’я міцного, в роботі натхнення,

Місця для радості й мрій в сьогоденні,

Миру та затишку, щастя у домі,

Щоб всі у родині завжди були здорові!

***

З днем народження Вас вітаємо!

Від колективу Вам щиро бажаємо

Здоров’я, удачі, наснаги, добра,

У справах везіння, людського тепла!

Хай Бог Вам у справах завжди помагає,

Дарує найкраще й від бід захищає!

***

Офіційне привітання від колег —

То на цілий рік майбутній оберіг:

Щоб завжди усе вдавалось до ладу,

Щоб росли, як стиглі груші у саду,

Особисті успіхи, оклад −

До межі міністерських зарплат!

І здоров’я, звісно, як граніт —

На щасливі й довгі двісті літ!

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних поздоровлень із днем народження начальнику. Для своїх читачів ми підібрали відмінні побажання та листівки.