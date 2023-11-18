Привітання з днем народження колезі: гарні побажання та листівки

Привітати колегу з днем народження можна особисто, або за допомогою месенджерів та соцмереж

Значну частину дорослого життя доводиться проводити із колегами. З кимось із них навіть складаються дружні стосунки. Але навіть якщо приятельські стосунки не склалися, ці люди заслуговують на необхідну увагу, особливо коли у них свято.

Одне з найважливіших свят – день народження. З цієї нагоди імениннику чи іменинниці буде приємно почути на свою адресу компліменти та добрі побажання. Привітати колегу з днем народження можна за допомогою вірша чи листівкою із приємними побажаннями.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав різні побажання на день народження колезі. Будь-яке з них можна зберегти на свій пристрій, а потім відправити співробітнику в соцмережах або месенджері.

Побажання колезі на день народження у прозі

Декілька варіантів побажань, щоб привітати колегу по роботі з днем народження своїми словами.

***

Колего, з днем народження! 🎁💐Нехай збуваються мрії, множаться можливості, успішно йдуть усі справи та вистачає сил та енергії для нових звершень! Міцного, могутнього здоров’я, позитивного настрою, віри в себе та в успіх! Нехай кар’єрні сходи перетворяться на кар’єрний ліфт! Нехай мир та достаток будуть у домі. Щастя та всього хорошого!

***

Від щирого серця вітаю тебе, колего, з днем народження! Хочу побажати безмежних можливостей у житті та безперечних успіхів у роботі. Нехай кожен день приносить масу вражень, приємних сюрпризів та задоволень. Нехай з кожним разом будь-яка мета досягається легше і швидше 🎉🎂.

***

Вітаю Вас із чудовим днем, світлим та радісним святом – днем Вашого народження! 🎁🌺Нехай сьогодні Вам усміхається удача, збуваються всі загадані бажання, нехай своєю теплотою та любов’ю Вас зігрівають рідні та близькі люди. Бажаю здоров’я, везіння, бадьорості та багато приводів для того, щоб відчути себе щасливою людиною! 💐

***

З Днем народження! Бажаю яскравих емоцій, барвистих подій, веселих свят та насичених будніх днів 🎀. Нехай виконуються всі найзаповітніші бажання, а настрій завжди буде на висоті. Бажаю здоров’я, щастя, надійних партнерів, кар’єрного зростання, фінансового добробуту та величезного кохання.

***

Від щирого серця вітаю з днем народження! Бажаю здоров’я, енергії, щастя та виконання бажань! З Вами дуже приємно працювати. Я високо ціную Ваш професіоналізм і особливо Ваші розум, дружелюбність, готовність допомогти. У Вас чудове почуття гумору, яке не раз допомагало нам у важких ситуаціях. Бажаю Вам нових досягнень та якомога більше радості!

Вітання з днем народження працівника

Виберіть вітання з днем народження співробітнику від свого імені або від імені всього колективу.

***

У день твого народження бажаю, щоб все у твоєму житті складалося лише найкращим чином. Нехай все хороше приходить якнайчастіше і залишає тільки найкращі спогади, а все погане швидко забувається і служить лише хорошим уроком. Нехай успіх стане невід’ємною частиною твого життєвого шляху, а успіх буде твоїм вірним супутником. 🌟

***

Ми працюємо з тобою вже чимало, і я хочу сказати, що ти не лише чудовий працівник, а й чудова людина! Я бажаю, щоб кожен твій день починався з усмішки, щоб усе, що ти робиш, приносило тобі задоволення, щоб зарплата тільки зростала, а в душі завжди панувало щастя! Успіху тобі у всьому і багато приємних подарунків долі!

***

Колего, хай усі твої плани успішно реалізуються, хай усі головні мрії життя завжди збуваються. Я щиро вітаю тебе з днем народження і бажаю міцного здоров’я, міцних нервів і міцного терпіння, а також яскравих творчих польотів, феєричних перемог на фронті улюбленої роботи та всього твого життя. 🌹🎂🎁

***

З днюхою, колего! 🎈✨Хочу побажати тобі того, чого не вистачає, а у кожного воно своє. Так от, нехай твої потреби будуть заповнені, твої кишені ніколи не будуть порожніми, твоє серце завжди іскриться любов’ю, а погляд — радістю. Бажаю тобі продуктивних робочих днів, заряджених позитивною енергією, відмінних вихідних у родинному колі. І нехай ці вихідні випадатимуть якнайчастіше.

***

Вітаємо від душі, колего! Бажаємо здоров’я та удачі. Трудових успіхів та гідної зарплати. Спокійних та цікавих робочих буднів, приємних, сонячних та повноцінних відпусток. Нехай гаманець сповнюється грошима, душа – радістю, сімейне життя добробутом та любов’ю. Взаєморозуміння та поваги Вам у спілкуванні з клієнтами, колегами та оточуючими людьми.

***

Сьогодні ми хочемо привітати нашого колегу! Завдяки твоєму прекрасному, оптимістичному характеру у нашій компанії завжди панує атмосфера тепла та радості! Цього прекрасного дня хочеться побажати тобі пронести своє внутрішнє світло через все життя і яскраво горіти, зігріваючи оточуючих своїм теплом. Любові тобі щирої, друзів вірних, вражень яскравих та нових та міцного здоров’я! З днем народження! 🎁🎂

***

Вітаємо з днем народження! Нехай у нашому колективі Вам завжди буде тепло та комфортно. Будьте здорові та бадьорі, нехай робота буде не в тягар, а вдома завжди чекають затишок та гармонія. Вітаємо!

***

Вітаю із днем народження, колега. Нехай кожен день буде успішним та плідним. Нехай діяльність завжди залишається ефективною та стабільною. Нехай настрій завжди буде налаштований на хвилю оптимізму. Нехай життєвий статус буде високим і вигідним, а в серці завжди живе кохання та добра надія.

***

Колега, вітаю від душі з днем народження і хочу побажати міцних сходів до успіху, впевнених кроків, безперечної удачі та незгасних сил на кожен день. Нехай підтримка близьких та любов рідних дозволяє виявлятися всім твоїм талантам та здібностям, нехай життя подарує масу можливостей для втілення креативних задумів та перспективних ідей. 🌺🎈🎂

Вітання у день народження колезі у віршах

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

***

В день народження, колего,

Побажаю різних благ:

Шани, радощів відвертих

Та захмарних Вам зарплат!

Хай на все Вам вистачає,

На велике та мале.

Щоб від трат таких великих

Раптом Вам не стало зле!

Будьте завжди Ви щасливі

І в роботі, і в сім’ї.

Легко, весело, приємно

Ви проводьте свої дні!

***

З днем народження, колего!

Щастя буде хай безмежним,

У душі — любов безкрайня,

Успіх на роботі й шана.

Хай проекти всі вдаються,

Очі радістю сміються.

Шеф хай любить, поважає

І зарплату піднімає!

Премії тримайте перші,

Перемог в житті і звершень.

Хай в сім’ї і на роботі

Не дістануть Вас турботи!

***

Хай щастя повсякчас Вас супроводить,

І відступають горе та недуг.

Хай розум Вас ніколи не підводить,

А буде вірним, як найкращий друг.

Хай Ваша думка завжди буде ясна

І гостра, як найкращий ятаган.

Хай буде доля світла і прекрасна,

Без перепон, без заздрості, без ран.

***

Колего, в день народження я Вам

Бажаю дуже плідної роботи

Та успіху усім Вашим ділам

І від колег пошани і турботи.

Хай буде вдома затишок й любов,

Теплом душі хай рідні зігрівають,

Нехай, неначе пташки, знов і знов

До Вас щасливі вісті прилітають!

***

Сьгодні колезі мої привітання,

Дарую в цей день я тобі побажання,

Яскравого сонця, блакітного неба,

Щоб в тебе було все, у чому потреба.

Щоб мрії твої неодмінно здійснялись,

Щоб цілі нові у той час же з’являлись.

Життєвого простору, друзів на вік,

Хай буде для тебе відкритий весь світ!

***

Бажаємо, щоб в житті та на роботі

Сяяла усмішка на Вашому обличчі.

Могутнього здоров’я, справ без турботи,

Успіхів самих вищих, легкі перельоти.

Спасибі, колего, за дотепні анекдоти,

Ти веселішими робиш наші суботи.

Обіймів теплих, надійно крокувати,

Високу посаду швидко зайняти.

***

З повагою глибокою і шаною

Я посилаю привітання щире.

Хай хліб щоденний буде манною,

Живеш з колегами ти в мирі!

Плече підставиш завше вдало,

Порада мудра в твоїм стилі.

Щоб в світі цьому не бувало,

Хай буде вітер на вітрилі!

***

В цей гарний день колегу

Прийшли ми привітати,

Бажаємо чудово

Своє провести свято.

Щоб був відмінним настрій,

Навколо всі всміхались,

І будь-яка проблема

Незначною виявлялась.

***

Щасливий той, хто має поруч

Колегу вірного, що не піде ліворуч.

Хто завжди виручить, плече підставить,

У кого вірність за мірило править.

Бажаю вдачі доброї і долі,

Щоб було у житті добра доволі,

Добро щоб повернулось у стократ,

А в мудрості позаздрив щоб Сократ!

Листівки та картинки з ДН колезі

Листівка з днем народження колезі

Вітальна листівка на день народження колезі

Вітання з днем народження колезі по роботі

Красиве привітання колезі

Побажання співробітнику з днем народження

Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень із днем народження колезі жінці. Ці побажання та листівки точно піднімуть настрій іменинниці.