Поздравление с днем рождения коллеге: красивые пожелания и открытки
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Поздравить коллегу с днем рождения можно лично, или с помощью мессенджеров и соцсетей
Значительную часть взрослой жизни доводится проводить с коллегами. С кем-то из них даже складываются дружеские отношения. Но даже если приятельские отношения не сложились, эти люди заслуживают необходимого внимания, особенно когда у них праздник.
Один из самых важных праздников – день рождения. По этому случаю имениннику или имениннице будет приятно услышать в свой адрес комплименты и добрые пожелания. Поздравить коллегу с днём рождения можно с помощью стихотворения или открыткой с приятными пожеланиями.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал различные пожелания на день рождения коллеге. Любое из них можно сохранить на свое устройство, а потом отправить сотруднику в соцсетях или в мессенджере.
Пожелания коллеге на день рождения в прозе
Несколько вариантов пожеланий, чтобы поздравить коллегу по работе с днём рождения своими словами.
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Коллега, с днем рождения! 🎁💐Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!
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От чистого сердца поздравляю тебя, коллега, с днем рождения! Хочу пожелать безграничных возможностей в жизни и несомненных успехов в работе. Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и удовольствий. Пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее🎉🎂.
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Поздравляю Вас с замечательным днём, светлым и радостным праздником — днём Вашего рождения! 🎁🌺Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие люди. Желаю здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!💐
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С днем рождения! Желаю ярких эмоций, красочных событий, веселых праздников и насыщенных будних дней🎀. Пускай исполняются все самые заветные желания, а настроение всегда будет на высоте. Желаю здоровья, счастья, надежных партнеров, карьерного роста, финансового благополучия и огромной любви.
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От всего сердца поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, энергии, счастья и исполнения желаний! С Вами очень приятно работать. Я высоко ценю Ваш профессионализм и особенно — Ваши ум, дружелюбие, готовность помочь. У Вас за🥂🎂мечательное чувство юмора, которое не раз помогало нам в трудных ситуациях. Желаю Вам новых достижений и как можно больше радости!
Поздравления с днем рождения сотруднику
Выберите поздравление с днем рождения сотруднику от своего имени, или от имени всего коллектива.
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В день твоего рождения желаю, чтобы всё в твоей жизни складывалось только самым лучшим образом🎈. Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и оставляет только лучшие воспоминания, а всё плохое быстро забывается и служит лишь хорошим уроком. Пусть успех станет неотъемлемой частью твоего жизненного пути, а удача будет твоим верным спутником.🌟
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Мы работаем с тобой уже немало, и я хочу сказать, что ты не только отличный работник, но и прекрасный человек! Я желаю, чтобы каждый твой день начинался с улыбки, чтобы все, что ты делаешь, приносило тебе удовольствие, чтобы зарплата только росла, а в душе всегда царило счастье! Удачи тебе во всем и много приятных подарков судьбы!
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Коллега, пусть все твои планы успешно реализуются, пусть все главные мечты жизни всегда сбываются. Я от души поздравляю тебя с днем рождения и желаю крепкого здоровья, крепких нервов и крепкого терпения, а также ярких творческих полетов, фееричных побед на фронте любимой работы и всей твоей жизни.🌹🎂🎁
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С днюхой, коллега! 🎈✨Хочу пожелать тебе то, чего не хватает, а у каждого оно свое. Так вот, пусть твои потребности будут заполнены, твои карманы никогда не будут пустовать, твое сердце всегда искрится любовью, а взгляд — радостью. Желаю тебе продуктивных рабочих дней, заряженных положительной энергией, отличных выходных в кругу семьи. И пусть эти выходные будут выпадать как можно чаще.
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Поздравляем от души, коллега! Желаем здоровья и удачи. Трудовых успехов и достойной зарплаты. Спокойных и интересных рабочих будней, приятных, солнечных и полноценных отпусков. Пускай кошелек полнится деньгами, душа ― радостью, семейная жизнь благополучием и любовью. Взаимопонимания и уважения Вам в общении с клиентами, коллегами и окружающими людьми.
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Сегодня мы хотим поздравить нашего коллегу! Благодаря твоему прекрасному, оптимистичному характеру в нашей компании всегда царит атмосфера тепла и радости! В этот прекрасный день хочется пожелать тебе пронести свой внутренний свет через всю жизнь и ярко гореть, согревая окружающих своим теплом. Любви тебе искренней, друзей верных, впечатлений ярких и новых и крепчайшего здоровья! С днем рождения!🎁🎂
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Поздравляем с днем рождения!🎁🌹 Пусть в нашем коллективе Вам всегда будет тепло и комфортно. Будьте здоровы и бодры, пусть работа будет не в тягость, а дома всегда ждут уют и гармония. Поздравляем!
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Поздравляю с днем рождения, коллега. Пусть будет каждый день успешным и плодотворным. Пусть деятельность всегда остается эффективной и стабильной. Пусть настроение всегда будет настроено на волну оптимизма. Пусть жизненный статус будет высоким и выгодным, а в сердце всегда живут любовь и добрая надежда.
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Коллега, поздравляю от души с днем рождения и хочу пожелать прочной лестницы к успеху, уверенных шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил на каждый день. Пусть поддержка близких и любовь родных позволяет проявляться всем твоим талантам и способностям, пусть жизнь подарит массу возможностей для воплощения креативных задумок и перспективных идей.🌺🎈🎂
Поздравления в день рождения коллеге в стихах
Желаю бескрайнего счастья,
Энергии солнца, любви,
Глаза чтоб твои улыбались,
А деньги рекою текли.
Пусть всё удается в работе,
В семье пусть царит благодать.
Желаю тебе, не стесняясь,
Всё лучшее в жизни хватать.
Желаю возможностей море,
Идти к своей цели всегда,
Здоровья, конечно, покрепче,
Любви! С днем рожденья тебя!
***
С днем рожденья поздравляет весь наш дружный коллектив,
Счастья, мудрости желаем, чтобы был во всём мотив.
Чтобы каждый день был ярким, оптимизма, встреч, идей,
Чтоб желанья исполнялись, и вокруг − крутых людей!
Покоряй вершины смело и стремись только вперёд,
И найди такое дело, что всем радость принесёт.
Пониманья в коллективе и поддержки от друзей.
Светлых дней пусть больше будет в жизни радостной твоей!
***
Каждое утро спешит на работу,
И к нам, ко всем, проявляет заботу,
Море энергии, сил и терпения.
Мы поздравляем Вас с днем рождения!
Пусть все дела и мечты удаются,
Деньги рекою в карман Ваш пусть льются,
И не встречать ни забот, ни ненастья,
Солнца, любви и огромного счастья.
Даже когда не идет вдохновение,
Вы находите лояльность, решение.
Крепким пусть будет Ваше здоровье,
От коллектива, с добром и любовью!
***
Достижений и свершений,
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.
Пусть работа радость дарит,
Коллектив во всем поддержит,
Вдохновенье не оставит,
Чтобы не было задержек
Ни в зарплате, ни в авансе.
Чтоб удача улыбалась,
Одарив огромным шансом,
Чтобы все мечты сбывались.
Дома было чтоб уютно,
Всяких радостей желаем,
В жизни правильных маршрутов,
С днем рождения поздравляем!
***
Работа — не частичка жизни,
А много дней, часов, минут,
Авралы, а порой капризы −
Вот дни за днями так бегут.
Тебе желаем полной грудью
Дышать, жизнь пробовать на вкус.
Да, может быть, порою трудно,
А может, в этом тоже плюс?
Желаем покорять вершины
Легко, не напрягать себя.
Чтоб на удачу курс стабильный
Взяла уверенно судьба.
Пускай зарплата вдохновляет,
Растёт, как будто на дрожжах,
Все в коллективе уважают,
И чтоб все в жизни было "Вах!"
***
С тобой работать — просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты —
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везения.
Коллега, в общем, с днем рождения!
***
В свой день рождения Вы снова на работе,
Так разрешите Вам сегодня пожелать:
Пусть то исполнится, чего Вы очень ждете,
Пусть жизнь наполнят счастье, благодать.
Пусть цели ваши, будто горы, покорятся,
А в сердце продолжает жить добро.
Не смейте в жизни трудностям сдаваться.
Желаем, чтобы Вам всегда везло!
***
Всем коллективом Вас поздравить
Мы с днем рождения хотим!
Здоровья крепкого, удачи,
Желаем радости, любви!
Чтоб по карьере вверх шагали
Изо дня в день, из года в год,
Чтоб Вам зарплату прибавляли,
Давали премий миллион!
Все очень ценим, уважаем
И любим Вас мы всей душой.
Везенья, счастья Вам желаем,
Чтоб шли вперед, живя мечтой!
***
Долгих лет Вам, коллега, любви, доброты!
Пусть сбываются планы, надежды, мечты,
Пусть работа приносит один позитив
И рождает желанье творить креатив.
Пусть теплом и уютом встречает Вас дом
И от всех неприятностей будет щитом,
По утрам будет лёгким всегда пробужденье,
Вам удачи во всем и всегда! С днем рожденья!
***
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни — побольше счастливых минут.
Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаю быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь закружила,
Удачи, везения, любви, теплоты!
***
В этот самый-самый лучший
И прекраснейший из дней
Пожелаю, чтобы праздник
Был всегда в душе твоей.
В день рождения я желаю:
Не хандри по пустякам.
Богатей не с каждым годом,
А быстрее — по часам.
Чтоб здоровье было вечным!
Молодости — на 100 лет,
Настроенья — на "отлично",
Ну а в жизни — лишь побед!
Открытки и картинки с ДР коллеге
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