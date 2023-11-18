Поздравление с днем рождения коллеге: красивые пожелания и открытки

Поздравить коллегу с днем рождения можно лично, или с помощью мессенджеров и соцсетей

Значительную часть взрослой жизни доводится проводить с коллегами. С кем-то из них даже складываются дружеские отношения. Но даже если приятельские отношения не сложились, эти люди заслуживают необходимого внимания, особенно когда у них праздник.

Один из самых важных праздников – день рождения. По этому случаю имениннику или имениннице будет приятно услышать в свой адрес комплименты и добрые пожелания. Поздравить коллегу с днём рождения можно с помощью стихотворения или открыткой с приятными пожеланиями.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал различные пожелания на день рождения коллеге. Любое из них можно сохранить на свое устройство, а потом отправить сотруднику в соцсетях или в мессенджере.

Пожелания коллеге на день рождения в прозе

Несколько вариантов пожеланий, чтобы поздравить коллегу по работе с днём рождения своими словами.

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Коллега, с днем рождения! 🎁💐Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

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От чистого сердца поздравляю тебя, коллега, с днем рождения! Хочу пожелать безграничных возможностей в жизни и несомненных успехов в работе. Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и удовольствий. Пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее🎉🎂.

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Поздравляю Вас с замечательным днём, светлым и радостным праздником — днём Вашего рождения! 🎁🌺Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие люди. Желаю здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!💐

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С днем рождения! Желаю ярких эмоций, красочных событий, веселых праздников и насыщенных будних дней🎀. Пускай исполняются все самые заветные желания, а настроение всегда будет на высоте. Желаю здоровья, счастья, надежных партнеров, карьерного роста, финансового благополучия и огромной любви.

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От всего сердца поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, энергии, счастья и исполнения желаний! С Вами очень приятно работать. Я высоко ценю Ваш профессионализм и особенно — Ваши ум, дружелюбие, готовность помочь. У Вас за🥂🎂мечательное чувство юмора, которое не раз помогало нам в трудных ситуациях. Желаю Вам новых достижений и как можно больше радости!

Поздравления с днем рождения сотруднику

Выберите поздравление с днем рождения сотруднику от своего имени, или от имени всего коллектива.

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В день твоего рождения желаю, чтобы всё в твоей жизни складывалось только самым лучшим образом🎈. Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и оставляет только лучшие воспоминания, а всё плохое быстро забывается и служит лишь хорошим уроком. Пусть успех станет неотъемлемой частью твоего жизненного пути, а удача будет твоим верным спутником.🌟

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Мы работаем с тобой уже немало, и я хочу сказать, что ты не только отличный работник, но и прекрасный человек! Я желаю, чтобы каждый твой день начинался с улыбки, чтобы все, что ты делаешь, приносило тебе удовольствие, чтобы зарплата только росла, а в душе всегда царило счастье! Удачи тебе во всем и много приятных подарков судьбы!

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Коллега, пусть все твои планы успешно реализуются, пусть все главные мечты жизни всегда сбываются. Я от души поздравляю тебя с днем рождения и желаю крепкого здоровья, крепких нервов и крепкого терпения, а также ярких творческих полетов, фееричных побед на фронте любимой работы и всей твоей жизни.🌹🎂🎁

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С днюхой, коллега! 🎈✨Хочу пожелать тебе то, чего не хватает, а у каждого оно свое. Так вот, пусть твои потребности будут заполнены, твои карманы никогда не будут пустовать, твое сердце всегда искрится любовью, а взгляд — радостью. Желаю тебе продуктивных рабочих дней, заряженных положительной энергией, отличных выходных в кругу семьи. И пусть эти выходные будут выпадать как можно чаще.

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Поздравляем от души, коллега! Желаем здоровья и удачи. Трудовых успехов и достойной зарплаты. Спокойных и интересных рабочих будней, приятных, солнечных и полноценных отпусков. Пускай кошелек полнится деньгами, душа ― радостью, семейная жизнь благополучием и любовью. Взаимопонимания и уважения Вам в общении с клиентами, коллегами и окружающими людьми.

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Сегодня мы хотим поздравить нашего коллегу! Благодаря твоему прекрасному, оптимистичному характеру в нашей компании всегда царит атмосфера тепла и радости! В этот прекрасный день хочется пожелать тебе пронести свой внутренний свет через всю жизнь и ярко гореть, согревая окружающих своим теплом. Любви тебе искренней, друзей верных, впечатлений ярких и новых и крепчайшего здоровья! С днем рождения!🎁🎂

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Поздравляем с днем рождения!🎁🌹 Пусть в нашем коллективе Вам всегда будет тепло и комфортно. Будьте здоровы и бодры, пусть работа будет не в тягость, а дома всегда ждут уют и гармония. Поздравляем!

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Поздравляю с днем рождения, коллега. Пусть будет каждый день успешным и плодотворным. Пусть деятельность всегда остается эффективной и стабильной. Пусть настроение всегда будет настроено на волну оптимизма. Пусть жизненный статус будет высоким и выгодным, а в сердце всегда живут любовь и добрая надежда.

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Коллега, поздравляю от души с днем рождения и хочу пожелать прочной лестницы к успеху, уверенных шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил на каждый день. Пусть поддержка близких и любовь родных позволяет проявляться всем твоим талантам и способностям, пусть жизнь подарит массу возможностей для воплощения креативных задумок и перспективных идей.🌺🎈🎂

Поздравления в день рождения коллеге в стихах

Желаю бескрайнего счастья,

Энергии солнца, любви,

Глаза чтоб твои улыбались,

А деньги рекою текли.

Пусть всё удается в работе,

В семье пусть царит благодать.

Желаю тебе, не стесняясь,

Всё лучшее в жизни хватать.

Желаю возможностей море,

Идти к своей цели всегда,

Здоровья, конечно, покрепче,

Любви! С днем рожденья тебя!

***

С днем рожденья поздравляет весь наш дружный коллектив,

Счастья, мудрости желаем, чтобы был во всём мотив.

Чтобы каждый день был ярким, оптимизма, встреч, идей,

Чтоб желанья исполнялись, и вокруг − крутых людей!

Покоряй вершины смело и стремись только вперёд,

И найди такое дело, что всем радость принесёт.

Пониманья в коллективе и поддержки от друзей.

Светлых дней пусть больше будет в жизни радостной твоей!

***

Каждое утро спешит на работу,

И к нам, ко всем, проявляет заботу,

Море энергии, сил и терпения.

Мы поздравляем Вас с днем рождения!

Пусть все дела и мечты удаются,

Деньги рекою в карман Ваш пусть льются,

И не встречать ни забот, ни ненастья,

Солнца, любви и огромного счастья.

Даже когда не идет вдохновение,

Вы находите лояльность, решение.

Крепким пусть будет Ваше здоровье,

От коллектива, с добром и любовью!

***

Достижений и свершений,

Самых главных, самых разных.

Только правильных решений

И побед разнообразных.

Пусть работа радость дарит,

Коллектив во всем поддержит,

Вдохновенье не оставит,

Чтобы не было задержек

Ни в зарплате, ни в авансе.

Чтоб удача улыбалась,

Одарив огромным шансом,

Чтобы все мечты сбывались.

Дома было чтоб уютно,

Всяких радостей желаем,

В жизни правильных маршрутов,

С днем рождения поздравляем!

***

Работа — не частичка жизни,

А много дней, часов, минут,

Авралы, а порой капризы −

Вот дни за днями так бегут.

Тебе желаем полной грудью

Дышать, жизнь пробовать на вкус.

Да, может быть, порою трудно,

А может, в этом тоже плюс?

Желаем покорять вершины

Легко, не напрягать себя.

Чтоб на удачу курс стабильный

Взяла уверенно судьба.

Пускай зарплата вдохновляет,

Растёт, как будто на дрожжах,

Все в коллективе уважают,

И чтоб все в жизни было "Вах!"

***

С тобой работать — просто кайф,

Ты вносишь креатив и драйв.

Ты светлый лучик позитива,

Душа любого коллектива!

Тебе желаем мы зарплаты —

Огромной, как у депутата!

Чтобы начальник не ругал

И чаще премии давал!

Желаем жизнью наслаждаться,

Легко всех целей добиваться.

Любви тебе, добра, везения.

Коллега, в общем, с днем рождения!

***

В свой день рождения Вы снова на работе,

Так разрешите Вам сегодня пожелать:

Пусть то исполнится, чего Вы очень ждете,

Пусть жизнь наполнят счастье, благодать.

Пусть цели ваши, будто горы, покорятся,

А в сердце продолжает жить добро.

Не смейте в жизни трудностям сдаваться.

Желаем, чтобы Вам всегда везло!

***

Всем коллективом Вас поздравить

Мы с днем рождения хотим!

Здоровья крепкого, удачи,

Желаем радости, любви!

Чтоб по карьере вверх шагали

Изо дня в день, из года в год,

Чтоб Вам зарплату прибавляли,

Давали премий миллион!

Все очень ценим, уважаем

И любим Вас мы всей душой.

Везенья, счастья Вам желаем,

Чтоб шли вперед, живя мечтой!

***

Долгих лет Вам, коллега, любви, доброты!

Пусть сбываются планы, надежды, мечты,

Пусть работа приносит один позитив

И рождает желанье творить креатив.

Пусть теплом и уютом встречает Вас дом

И от всех неприятностей будет щитом,

По утрам будет лёгким всегда пробужденье,

Вам удачи во всем и всегда! С днем рожденья!

***

Пусть все изменения к лучшему будут,

А слезы от радости только текут.

Пусть близкие люди про вас не забудут,

А в жизни — побольше счастливых минут.

Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,

Желаю быстрей чтоб сбывались мечты,

Чтоб в радостном вальсе вас жизнь закружила,

Удачи, везения, любви, теплоты!

***

В этот самый-самый лучший

И прекраснейший из дней

Пожелаю, чтобы праздник

Был всегда в душе твоей.

В день рождения я желаю:

Не хандри по пустякам.

Богатей не с каждым годом,

А быстрее — по часам.

Чтоб здоровье было вечным!

Молодости — на 100 лет,

Настроенья — на "отлично",

Ну а в жизни — лишь побед!

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