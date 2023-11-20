Поздравление коллеге с днем рождения в стихах: красивые пожелания

Выберите лучший стих коллеге на день рождения

Дни рождения на рабочем месте — это больше, чем просто возможность съесть кусочек праздничного торта. Такие события дают возможность повеселиться, пообщаться и сделать повседневную офисную жизнь немного интереснее. Когда доходит дело до поздравлений, простой фразой "С днем рождения" не обойтись.

Поздравления с днем рождения коллегам — это способ выразить признательность за их упорный труд, преданность делу, а иногда и за дружбу. Особенно торжественно будет звучать поздравление с днем рождения коллеге в стихах. Имениннику должны запомниться пожелания в рифме. Ведь пожелания коллеге в стихах будут означать, что к его празднику готовились заранее, а не придумывали поздравление на ходу.

В этой подборке "Телеграф" собрал идеальные стихи для коллеги в день рождения. Здесь можно найти поздравления, как для сотрудника, с которым сложились дружеские отношения, так и для простых коллег.

Красивые стихи коллеге на день рождения

***

Полжизни мы проводим в коллективе,

И он практически становится семьей.

Примите же сегодня поздравление,

Коллега наш ценнейший, дорогой💐.

Так повелось, что светлый день рождения

Мы отмечаем вместе с коллективом.

Поэтому желаем Вам успехов

И жить со всем, что сердцу очень мило!

Пусть ладится вся с легкостью работа,

Пусть не пугают Вас ни планы, ни отчеты,

А только радуют пусть премии, зарплаты,

Заслуженными будут все награды!

Желаем с радостью идти Вам на работу,

Чтоб приходить сюда с огромнейшей охотой,

Семьи такой, чтоб стала крепким тылом.

И приумножить всё, что сердцу мило!

***

Работать с тобой — прям одно наслажденье😉,

Таких бы сотрудников в каждый отдел.

Тебя с удовольствием в твой день рожденья

Поздравить сейчас коллектив наш хотел.

Здоровья желаем и роста в карьере,

Успехов, настроя на взятие вершин,

Зарплаты и премий в трехкратном размере,

В работе чтоб было поменьше рутин.

Желаем летать на работу на крыльях,

На личном пусть тоже все будет пучком,

Пускай все мечты станут сладкою былью,

Пусть дома встречают с любовью, теплом.

***

Пусть удача по пятам идет,

И в работе строится порядок,

Злое слово никогда пусть не найдет,

А в делах не будет беспорядок👍.

И большую чтоб зарплату 💲получать,

На нее все взять, что ты полюбишь,

Никогда желаю не хворать,

Все иметь, за деньги что не купишь.

Дома пусть семья💕 большая ждет,

Стол накрытый, вкусные обеды,

Стороной несчастье обойдет,

И заблудятся в дороге беды.

***

Легкой работы, зарплаты большой,

Чтобы справляться с задачей любой,

С целью по жизни идти лишь вперед,

Чтобы по силам любой был отчет.

Счастья, здоровья, успехов, тепла,

Чтобы печаль быстро мимо прошла,

Отпуск скорее всегда наступал,

Чтобы начальник ценил, уважал.

Солнца, веселья, улыбок, добра,

Вечером, днем и в обед, и с утра,

Сил, позитива, любви, настроения,

Мы поздравляем Вас с днем рождения!

***

Ваш праздник нас сегодня всех сподвиг

Припомнить все стихи и поздравления.

И пусть слова звучат лишь только миг,

Но главное, чтоб их сбылось значение!

Чтоб настроение у вас было приподнятым,

Чтобы хотелось верить и мечтать,

Чтоб все мечты на небе были поняты

И их не приходилось долго ждать.

Чтобы во всех делах было везение,

Чтобы родные понимали вас без слов,

Чтобы вперед манило вдохновение,

А в сердце пусть всегда живет любовь.

***

Счастья, мира, позитива!

Поздравляем коллективом

С днем рождения от души

И желаем просто жить!

Да на полную катушку —

Ярко, смело и нескучно,

Свой доход приумножать

И в карьере успевать!

Чтобы было все отлично —

На работе, в жизни личной,

Никогда не унывать,

Твердо на ногах стоять!

***

Здоровья — покрепче, а отпуск — подольше!

И чтоб кошелек тяжелей был и больше!

Начальство пусть будет добрей и щедрее,

И пусть выходной наступает скорее!

И премий больших, и нескучной работы,

Пусть даже она вдруг застанет в субботу.

Желаем еще и рабочего рвенья,

Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!

***

С днем рожденья поздравляет весь наш дружный коллектив,

Счастья, мудрости желаем, чтобы был во всём мотив.

Чтобы каждый день был ярким, оптимизма, встреч, идей,

Чтоб желанья исполнялись, и вокруг − крутых людей!

Покоряй вершины смело и стремись только вперёд,

И найди такое дело, что всем радость принесёт.

Пониманья в коллективе и поддержки от друзей.

Светлых дней пусть больше будет в жизни радостной твоей!

***

Достижений и свершений,

Самых главных, самых разных.

Только правильных решений

И побед разнообразных.

Пусть работа радость дарит,

Коллектив во всем поддержит,

Вдохновенье не оставит,

Чтобы не было задержек

Ни в зарплате, ни в авансе.

Чтоб удача улыбалась,

Одарив огромным шансом,

Чтобы все мечты сбывались.

Дома было чтоб уютно,

Всяких радостей желаем,

В жизни правильных маршрутов,

С днем рождения поздравляем!

Короткие стихи коллеге в день рождения

***

Коллега, в день рожденья Вам

Желаю бодрого настроя!

В душе — надежды и добра,

На сердце — мира и покоя,

Любви — для близких и родных,

Терпения — в работе вашей,

Здоровья крепкого всегда,

А дом пусть будет полной чашей!

***

Поздравляем с днем рождения

И желаем в этот год:

Больше разных достижений,

Меньше всяческих забот,

Больше теплых слов от босса,

Меньше хлопотных затрат,

Меньше каверзных вопросов,

Больше премий и деньжат!

***

Желаю силы и здоровья,

В душе безбрежного тепла.

Пусть будет всё по жизни ровно,

Судьба пусть будет к вам добра.

Найти желаю вдохновенье,

Желаю вам не знать беды.

Пусть будут яркими мгновенья,

Пусть будет много красоты.

***

Прими от коллектива

Наш скромный поздравок:

Море позитива

И радости мешок,

Во всем всегда успеха,

Везения в судьбе!

От души, коллега,

Желаем мы тебе

Поменьше напряжения,

Поменьше суеты,

И пусть в твой день рождения

Сбываются мечты!

***

Вас, коллега, поздравляем,

Счастья Вам мы все желаем,

В жизни — только лишь побед,

Не встречать вовек Вам бед!

Пусть судьба Вам дарит радость,

Позитив и жизни сладость,

Много сказочных мгновений,

С сотней лучших дней рождений!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения начальнику. Для своих читателей мы подобрали отличные пожелания и открытки.