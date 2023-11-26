С днем рождения, коллега! Прикольные поздравления от всего коллектива

День рождения — прекрасная возможность добавить немного юмора в формальную рабочую обстановку

Ежедневно с коллегами приходится решать массу серьезных задач. День рождения — отличный повод расслабиться и повеселиться. Вместо очередных традиционных пожеланий можно подарить прикольное поздравление коллеге с днём рождения. Оно подарит минутку беззаботности и поднимет настроение не только имениннику, но и всему коллективу.

Найти подходящие шуточные поздравления коллеге может оказаться непростой задачей. Помните, что смешные пожелания не обязательно должны быть шаблонными или предсказуемыми. Цель – дать имениннику почувствовать себя особенным и ценным. "Телеграф" предлагает выбрать смешное поздравление коллеге из этой подборки. Здесь собраны не только прикольные пожелания в стихах и прозе, но и открытки, которые заставят именинника улыбнуться.

Прикольные поздравления с днём рождения коллеге своими словами

Коллега, в твой день рождения желаю, чтобы от работы кони🐎 дохли, но не ты, чтобы на хлеб с икоркой 🍞всегда хватало, чтобы на твоём лице всегда было довольное улыбало🥰, чтобы в личной жизни достаточно было страсти и интима, чтобы тебя не расстраивали мелочные люди-букашки, чтобы настроение всегда было супер!

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С днем рождения, коллега!🥂🎁 Желаю никогда не тянуть кота за хвост и всегда уверенно идти к вершинам успеха, а еще желаю нервов, как канаты, здоровья как скала🌄. Пусть в твою светлую головушку приходят светлые идеи, пусть в твою роскошную жизнь приходят шикарные возможности.

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Коллега, поздравляю с днем рождения и от души желаю лететь к своей цели, словно шаровая молния⚡🌠, создавать в поле своей деятельности импульсы успеха, жить без напряжения, иметь высокое сопротивление для конкурентов, наслаждаться каждым суперским днем крутых взлетов и виражей.🎂🎉

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Поздравляю с днём рождения, дорогой коллега!🎂🎁💲 Пусть доход всегда жмёт карманы, пусть в любом деле улыбается фортуна, желаю не знать проколов и провалов и вечно жить под кайфом счастливой и красивой жизни.

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Коллега, в твой день рождения хочу пожелать не напрягая рук и попы зарабатывать миллионы💲💲💲, не напрягая извилин мозга и мышц тела добиваться невероятных успехов. Пусть в кошельке плодятся деньги, пусть в сердце весело играет гармонь.

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Коллега дорогой, поздравляю с днём рождения. Пусть деньжата💲 сами лезут в карман, пусть дела волшебным образом творятся и ведут к успеху, пусть жизнь приносит море позитива и искреннего смеха, пусть любовь 💖💕на протяжении многих лет остаётся страстной, а любая авантюра интересной и безопасной.

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Коллегу сегодня поздравляю с днём рождения. Желаю работы без особого труда и пота, высокой зарплаты в крупных купюрах и деятельности без заботы, желаю быть мудрым по жизни, не хуже, чем Ницше и Кант, чтоб пел и играл для тебя песню радости талантливый и добрый музыкант.

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Поздравляю коллегу-профи с днём рождения. Желаю капусты бумажной и отпадного настроения, большого веселья и умелых отмазок, великой удачи и жизненных сказок.🥂🎁🎂

Смешные поздравления коллеге в стихах

На работу, как на праздник,

Пожелаю приходить

И зарплату в чемоданах

Каждый месяц уносить.

Отпуск только на Мальдивах

Всей семьею проводить

И в парижском доме моды,

Что захочется, купить.

В общем, дорогой коллега,

С днем рожденья! Долгих лет!

Радости, здоровья, смеха

И во всех делах побед!

***

Поздравляю с днем рождения!

Жизнь возьмет пусть в оборот:

Принесет так много денег —

Не потратишь их за год.

Даст такой запас удачи,

Чтоб хватило на всю жизнь,

И насыплет вместо сдачи

Радость, смех и позитив!

***

С днем рождения, коллега!

Счастья Вам — большой вагон

И огромную телегу,

А сюрпризов — миллион!

Пусть начальник будет душкой,

Поощряет щедро Вас,

Пусть подарит Вам подушку

И позволит тихий час.

Чтоб зарплата вдохновляла,

Чтоб в душе весна цвела,

Чтобы времени хватало

На амурные дела.

***

Забрось сегодня все дела

И не вставай из-за стола.

Ну, если только танцевать.

Сегодня можешь отдыхать!

Сегодня день рожденья твой!

И мы, коллега, всей гурьбой

Спешим тебя сейчас обнять,

Большого счастья пожелать.

А если нас ты угостишь,

То коллектив весь восхитишь,

И мы тебя превознесем.

Ну, в общем, это, скромно ждем…

***

С днем рождения, коллега!

Выключайте монитор.

Коллектив уже собрался

На душевный разговор.

Пожелать хотим сегодня,

Чтоб Вас деньги взяли в плен,

Чтоб держали очень крепко,

Не ушли от Вас совсем.

Поздравление с днем рождения коллеге с юмором в открытках

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями с днем рождения начальнице. В подборке можно выбрать пожелания, а также красивые открытки.