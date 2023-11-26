С днем рождения, коллега! Прикольные поздравления от всего коллектива
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День рождения — прекрасная возможность добавить немного юмора в формальную рабочую обстановку
Ежедневно с коллегами приходится решать массу серьезных задач. День рождения — отличный повод расслабиться и повеселиться. Вместо очередных традиционных пожеланий можно подарить прикольное поздравление коллеге с днём рождения. Оно подарит минутку беззаботности и поднимет настроение не только имениннику, но и всему коллективу.
Найти подходящие шуточные поздравления коллеге может оказаться непростой задачей. Помните, что смешные пожелания не обязательно должны быть шаблонными или предсказуемыми. Цель – дать имениннику почувствовать себя особенным и ценным. "Телеграф" предлагает выбрать смешное поздравление коллеге из этой подборки. Здесь собраны не только прикольные пожелания в стихах и прозе, но и открытки, которые заставят именинника улыбнуться.
Прикольные поздравления с днём рождения коллеге своими словами
Коллега, в твой день рождения желаю, чтобы от работы кони🐎 дохли, но не ты, чтобы на хлеб с икоркой 🍞всегда хватало, чтобы на твоём лице всегда было довольное улыбало🥰, чтобы в личной жизни достаточно было страсти и интима, чтобы тебя не расстраивали мелочные люди-букашки, чтобы настроение всегда было супер!
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С днем рождения, коллега!🥂🎁 Желаю никогда не тянуть кота за хвост и всегда уверенно идти к вершинам успеха, а еще желаю нервов, как канаты, здоровья как скала🌄. Пусть в твою светлую головушку приходят светлые идеи, пусть в твою роскошную жизнь приходят шикарные возможности.
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Коллега, поздравляю с днем рождения и от души желаю лететь к своей цели, словно шаровая молния⚡🌠, создавать в поле своей деятельности импульсы успеха, жить без напряжения, иметь высокое сопротивление для конкурентов, наслаждаться каждым суперским днем крутых взлетов и виражей.🎂🎉
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Поздравляю с днём рождения, дорогой коллега!🎂🎁💲 Пусть доход всегда жмёт карманы, пусть в любом деле улыбается фортуна, желаю не знать проколов и провалов и вечно жить под кайфом счастливой и красивой жизни.
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Коллега, в твой день рождения хочу пожелать не напрягая рук и попы зарабатывать миллионы💲💲💲, не напрягая извилин мозга и мышц тела добиваться невероятных успехов. Пусть в кошельке плодятся деньги, пусть в сердце весело играет гармонь.
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Коллега дорогой, поздравляю с днём рождения. Пусть деньжата💲 сами лезут в карман, пусть дела волшебным образом творятся и ведут к успеху, пусть жизнь приносит море позитива и искреннего смеха, пусть любовь 💖💕на протяжении многих лет остаётся страстной, а любая авантюра интересной и безопасной.
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Коллегу сегодня поздравляю с днём рождения. Желаю работы без особого труда и пота, высокой зарплаты в крупных купюрах и деятельности без заботы, желаю быть мудрым по жизни, не хуже, чем Ницше и Кант, чтоб пел и играл для тебя песню радости талантливый и добрый музыкант.
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Поздравляю коллегу-профи с днём рождения. Желаю капусты бумажной и отпадного настроения, большого веселья и умелых отмазок, великой удачи и жизненных сказок.🥂🎁🎂
Смешные поздравления коллеге в стихах
На работу, как на праздник,
Пожелаю приходить
И зарплату в чемоданах
Каждый месяц уносить.
Отпуск только на Мальдивах
Всей семьею проводить
И в парижском доме моды,
Что захочется, купить.
В общем, дорогой коллега,
С днем рожденья! Долгих лет!
Радости, здоровья, смеха
И во всех делах побед!
***
Поздравляю с днем рождения!
Жизнь возьмет пусть в оборот:
Принесет так много денег —
Не потратишь их за год.
Даст такой запас удачи,
Чтоб хватило на всю жизнь,
И насыплет вместо сдачи
Радость, смех и позитив!
***
С днем рождения, коллега!
Счастья Вам — большой вагон
И огромную телегу,
А сюрпризов — миллион!
Пусть начальник будет душкой,
Поощряет щедро Вас,
Пусть подарит Вам подушку
И позволит тихий час.
Чтоб зарплата вдохновляла,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтобы времени хватало
На амурные дела.
***
Забрось сегодня все дела
И не вставай из-за стола.
Ну, если только танцевать.
Сегодня можешь отдыхать!
Сегодня день рожденья твой!
И мы, коллега, всей гурьбой
Спешим тебя сейчас обнять,
Большого счастья пожелать.
А если нас ты угостишь,
То коллектив весь восхитишь,
И мы тебя превознесем.
Ну, в общем, это, скромно ждем…
***
С днем рождения, коллега!
Выключайте монитор.
Коллектив уже собрался
На душевный разговор.
Пожелать хотим сегодня,
Чтоб Вас деньги взяли в плен,
Чтоб держали очень крепко,
Не ушли от Вас совсем.
Поздравление с днем рождения коллеге с юмором в открытках
Ранее "Телеграф" делился поздравлениями с днем рождения начальнице. В подборке можно выбрать пожелания, а также красивые открытки.