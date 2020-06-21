З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах

Привітання для тата потішать ваших найдорожчих людей у їхнє свято. Не забудьте поздоровити чоловіків з Днем батька та сказати їм слова подяки. Зібрали для вас вітання українською мовою на будь-який смак – у віршах, прозі та смс, а також красиві листівки! Обирайте найкраще побажання!
Привітання з Днем батька пролунають на адресу кожного чоловіка-тата вже у неділю, 21 червня, адже саме на цю дату припадає це важливе свято в 2020 році. Пам'ятайте, що головне не цінні подарунки, а подяка та увага.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров'я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров'я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі,
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
Спасибі тобі, тату, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує!Миру, злагоди, здоров'я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,