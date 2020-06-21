З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах

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Привітання для тата потішать ваших найдорожчих людей у їхнє свято. Не забудьте поздоровити чоловіків з Днем батька та сказати їм слова подяки. Зібрали для вас вітання українською мовою на будь-який смак – у віршах, прозі та смс, а також красиві листівки! Обирайте найкраще побажання!

Привітання з Днем батька пролунають на адресу кожного чоловіка-тата вже у неділю, 21 червня, адже саме на цю дату припадає це важливе свято в 2020 році. Пам'ятайте, що головне не цінні подарунки, а подяка та увага.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі і довгі літа.