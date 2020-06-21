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Неділя, 21.06.2020
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З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах
З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах

З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах

З Днем батька 2020: привітання у картинках і віршах
14:38 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Зібрали для вас найкращі побажання татові своїми словами, а також кумедні вітання прозою, якими можна поздоровити найдорожчого чоловіка у світі.
  • 1

    Привітання для тата потішать ваших найдорожчих людей у їхнє свято. Не забудьте поздоровити чоловіків з Днем батька та сказати їм слова подяки. Зібрали для вас вітання українською мовою на будь-який смак – у віршах, прозі та смс, а також красиві листівки! Обирайте найкраще побажання!

    Привітання з Днем батька пролунають на адресу кожного чоловіка-тата вже у неділю, 21 червня, адже саме на цю дату припадає це важливе свято в 2020 році. Пам'ятайте, що головне не цінні подарунки, а подяка та увага.

    Наш славний і рідний, найкращий у світі,

    З тобою нам завжди затишно й світло.

    Ти гарний господар і батько чудовий

    Даруєш турботу та море любові.

    Спасибі за ласку, за руки умілі,

    Що вмієш підтримати словом і ділом,

    Що в рідному домі надійно та щиро,

    Живи нам на радість у щасті та мирі,

    Хай Бог милосердний з високого неба

    Дарує усе, чого тобі треба,

    А Матінка Божа – цариця свята –

    Дарує щасливі і довгі літа.

  • 2

    Нехай буде у вас все в порядку,

    Добра вам, щастя і достатку.

    Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

    Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

    Веселощів низку, здоров'я міцного

    Від щирого серця бажаєм усього.

    Хай надійних людей вам життя посилає,

    А в серці довіку добро не згасає.

    Хай радість всміхається в вашому домі,

    І ліку не буде щасливим рокам,

    Іще раз здоров'я, удачі в усьому

    Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!

  • 3

    В день святковий цей, татусю,

    Я вітаю від душі.

    Хай від щастя тобі доля

    Подарує всі ключі,

    Буде хай міцним здоров'я,

    Успіх хай в житті прийде.

    Кожен день тобі хай радість

    І натхнення лиш несе.

    Ти прийми мою подяку

    За підтримку і добро.

    Погляд твій завжди дарує

    Мені віру і тепло!

  • 4

    Мій мудрий і розумний тату,

    Тобі бажали вже багато.

    Бажали радості й удачі,

    Здоров'я й успіху в придачу,

    Достатку доброго в родині

    І миру у твоїй країні.

    Я тобі теж цього бажаю,

    Люблю, татусю, й поважаю.

    До побажань додам своє –

    Ти залишись таким, як є.

  • 5

    Рідний тату, шлю свої вітання

    В цей єдиний неповторний день!

    Зичу я удачі та кохання,

    Щастя й радості, достатку і натхнень!

    Будь міцним ти завжди і здоровим,

    Будь веселим. І нехай Господь

    Кожен день твій зробить кольоровим.

    Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

  • 6

    Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

    За людяність твою та невичерпне добро,

    За руки твої робочі і безсонні ночі

    За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

    Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,

  • 7

    Зозуля сто років тобі в саду накує!Миру, злагоди, здоров'я,

    Я бажаю, тату мій.

    Свято це нехай дарує

    Здійснення прекрасних мрій.

    Все нехай тобі вдається,

    Першим будь, перемагай,

    Щоб не трапилось, татусю,

    Рук своїх не опускай.

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Все по темі:

Привітання, ТАТО, Листівки, Вітання, Побажання, День батька.

Автор:

Телеграф
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