Яке свято 20 червня: народні прикмети і заборони

У народному календарі 20 червня - День Федота Варта, Федота Урожайніка, тому що в цей день православна церква вшановує святих Феодота Анкірського. Також на 20 червня припадає ще три свята - Трійця, День медика, День батька.

Священномученик Феодот Анкірський - жив в місті Анкире в другій половині III століття. Все своє життя він дотримувався чистоту і цнотливість, виховував у собі стриманість, регулярно постив і молився. Своїми бесідами приводив грішників до каяття, а іудеїв і язичників - до християнської віри. Від Господа отримав дар зцілення.

У період гонінь імператора Діоклетіана на християн святий Феодот давав в своєму готелі притулок християнам, годував їх і приховував від переслідувачів. Він проникав у в'язниці, надавав допомогу невинно засудженим, а також ховав останки святих мучеників. За це його зрадили жорстоким мукам, і після відрубали голову.

Наші предки вважали, що цей день важливий для посіву жита. Крім цього, вірили, що в цей день можна спокійно купатися у водоймах, тому що святий Феодот береже від нещастя і не дає пустувати русалкам.

Також 20 червня 2021 року православні християни відзначають з найбільших свят - Трійцю. Дата свята змінюється в залежності від того, коли була Пасха. У це свято обов'язково потрібно відвідати церкву, де в молитві подякувати Богові за все, що у Вас є.

На Трійцю заготовляли березові віники для лазні. Вважається, що в цей день трави і рослини мають особливу цілющу силу.

Що не можна робити 20 червня 2021 року:

Забороняється важка фізична праця і робота по дому.

Не можна шити, прати, різати, а також вишивати.

У цей день суворо заборонено працювати на землі.

Ні в якому разі не можна ображати дерева, особливо горобину, березу, вербу.

Не слід в цей день лаяти дітей, особливо просто так.

На Трійцю не можна стригтися.

На Трійцю церква не рекомендує ходити на цвинтар і поминати покійних.

Народні прикмети: