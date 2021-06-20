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Неділя, 20.06.2021
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Яке свято 20 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 20 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У народному календарі 20 червня - День Федота Варта, Федота Урожайніка, тому що в цей день православна церква вшановує святих Феодота Анкірського. Також на 20 червня припадає ще три свята - Трійця, День медика, День батька.

Священномученик Феодот Анкірський - жив в місті Анкире в другій половині III століття. Все своє життя він дотримувався чистоту і цнотливість, виховував у собі стриманість, регулярно постив і молився. Своїми бесідами приводив грішників до каяття, а іудеїв і язичників - до християнської віри. Від Господа отримав дар зцілення.

У період гонінь імператора Діоклетіана на християн святий Феодот давав в своєму готелі притулок християнам, годував їх і приховував від переслідувачів. Він проникав у в'язниці, надавав допомогу невинно засудженим, а також ховав останки святих мучеників. За це його зрадили жорстоким мукам, і після відрубали голову.

Наші предки вважали, що цей день важливий для посіву жита. Крім цього, вірили, що в цей день можна спокійно купатися у водоймах, тому що святий Феодот береже від нещастя і не дає пустувати русалкам.

Також 20 червня 2021 року православні християни відзначають з найбільших свят - Трійцю. Дата свята змінюється в залежності від того, коли була Пасха. У це свято обов'язково потрібно відвідати церкву, де в молитві подякувати Богові за все, що у Вас є.

На Трійцю заготовляли березові віники для лазні. Вважається, що в цей день трави і рослини мають особливу цілющу силу.

Що не можна робити 20 червня 2021 року:

  • Забороняється важка фізична праця і робота по дому.
  • Не можна шити, прати, різати, а також вишивати.
  • У цей день суворо заборонено працювати на землі.
  • Ні в якому разі не можна ображати дерева, особливо горобину, березу, вербу.
  • Не слід в цей день лаяти дітей, особливо просто так.
  • На Трійцю не можна стригтися.
  • На Трійцю церква не рекомендує ходити на цвинтар і поминати покійних.

Народні прикмети:

  • На Федота тепло - до хорошого урожаю жита, а ось дощ - нахилитися наливу колоса.
  • Сонячні промені темніють - до сильної грози.
  • Бджоли на стінках вулика сидять - до спеки.
  • У веселці переважає червоний колір - до вітру.
  • Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.
  • Голуби в ясну погоду укриття шукають - до опадів.
  • Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють - до негоди.
  • Павуки за ніч мережі розширили - до теплого і ясному дню.
  • Ліс притих - до грози.
  • Якщо грім голосно гримить - до затяжного негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.
  • Увечері голосно і довго квакають жаби - до встановлення гарної погоди.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
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