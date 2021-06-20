Скачать
Неділя, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
РНБО ввела "максимально можливі санкції" проти Фірташа: Данилов назвав причину
РНБО ввела "максимально можливі санкції" проти Фірташа: Данилов назвав причину
Госпіталізацій більше, ніж нових випадків: свіже зведення COVID-19 на 20 червня
Госпіталізацій більше, ніж нових випадків: свіже зведення COVID-19 на 20 червня
На пиві, кефірі та соєвому соусі: 8 рецептів, як смачно замаринувати м'ясо для шашлику (інфографіка)
На пиві, кефірі та соєвому соусі: 8 рецептів, як смачно замаринувати м'ясо для шашлику (інфографіка)
Російська ведуча епічно обмовилася в прізвищі розповідаючого про Донбас Гордона (відео)
Російська ведуча епічно обмовилася в прізвищі розповідаючого про Донбас Гордона (відео)

День батька 2021 в Україні: листівки і картинки українською

День батька 2021 в Україні: листівки і картинки українською
Оновлено 07:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Щорічно у третю неділю червня в багатьох країнах світу прийнято відзначати День батька. У 2021 року свято випадає на 20 червня.

Разом з тим, День батька в цьому році відзначається з такими святами, як Трійця і День медпрацівника.

Читайте також: Народні прикмети і заборони 20 червня

День батька був заснований з ініціативи американки Сонори Смарт, батько якої виховував її і ще п'ятьох дітей. Саме вона запропонувала зробити офіційною дату в році, яка буде присвячена всім батькам, що піклуються про своїх дітей.

У цей день прийнято вітати своїх тат, дарувати їм подарунки, дякувати за любов і турботу.

"Телеграф" зібрав листівки і картинки з Днем батька, які порадують і піднімуть настрій рідним людям.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 374

Все по темі:

Привітання, Листівки, День батька.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День батька 2021 в Україні: листівки і картинки українською
02 Пішов з життя популярний український блогер Горький Лук
03 "Будемо відверті": Разумков окреслив терміни отримання Україною членства в НАТО
04 Госпіталізацій більше, ніж нових випадків: свіже зведення COVID-19 на 20 червня
05 Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель
Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель
Кінь задушив батька 9 дітей: деталі безглуздої трагедії
Кінь задушив батька 9 дітей: деталі безглуздої трагедії
Проти Шарія в Україні відкрили кримінальні справи, їм займаються ДФС і НАЗК
Проти Шарія в Україні відкрили кримінальні справи, їм займаються ДФС і НАЗК
Трійця 2021: обряди та традиції Зелених святок (інфографіка)
Трійця 2021: обряди та традиції Зелених святок (інфографіка)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся