День батька 2021 в Україні: листівки і картинки українською

Щорічно у третю неділю червня в багатьох країнах світу прийнято відзначати День батька. У 2021 року свято випадає на 20 червня.

Разом з тим, День батька в цьому році відзначається з такими святами, як Трійця і День медпрацівника.

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День батька був заснований з ініціативи американки Сонори Смарт, батько якої виховував її і ще п'ятьох дітей. Саме вона запропонувала зробити офіційною дату в році, яка буде присвячена всім батькам, що піклуються про своїх дітей.

У цей день прийнято вітати своїх тат, дарувати їм подарунки, дякувати за любов і турботу.

"Телеграф" зібрав листівки і картинки з Днем батька, які порадують і піднімуть настрій рідним людям.