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Яскраві картинки і привітання українською з Днем ангела Назара

Яскраві картинки і привітання українською з Днем ангела Назара
Оновлено 08:52 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 27 жовтня, в церкві шанується мученик Назарій Римлянин, в зв'язку з чим носії імені Назар святкують свій День ангела.

"Телеграф" зібрав варіанти привітання на іменини Назара.

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Відзначається, що святий Назарій жив за часів гоніння християн, з юних років повчав і обертав язичників на шлях до Бога і Діви Марії.

За проповіді Назарія і його учня віддавали на смерть диким тваринам і топили в морі, але вони ходили по воді, а звірі не чіпали святих. Мучителі так здивувалися чуду, що відразу ж увірували та відпустили полонених, проте пізніше їх все одно стратили шляхом обезголовлювання - і вже остаточно.

Во вторник, 27 октября, в церкви почитается мученик Назарий Римлянин

Ім'я Назар походить з стародавньої мови, означає "він присвятив себе Богові", і воно досить поширене в Україні. У східних країнах ж ім'я Назар переводиться як "пильне око" або "погляд господаря".

Дивіться яскраві картинки і листівки російською та українською, якими сьогодні можна легко і просто привітати Назара з Днем ангела:

 День ангела Назара 2020: картинки, открытки, поздравления с днем именин 27 октября

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

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День ангела, Свята, Іменини.

Автор:

Телеграф
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