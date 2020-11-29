29 листопада день ангела Матвія - картинки, привітання, листівки українською

У неділю православна церква вшановує пам'ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа. Тому 29 листопада потрібно привітати з Днем ангела Матвія!

Згідно з православним віровченням, у всіх нас є ангел-хранитель. Часто багато хто відчуває його підтримку і благотворний вплив на долю, незалежно від того, в який день народилась людина.

Не забудьте привітати своїх знайомих з іменинами Матвія!

"Телеграф" зібрав для вас красиві святкові листівки і картинки на українській мові.

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