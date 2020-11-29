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Красивые поздравления и яркие открытки с Днем ангела Матвея

Красивые поздравления и яркие открытки с Днем ангела Матвея
07:59 Сегодня Телеграф

29 ноября отмечается народный праздник - Матвеев день, поэтому и День ангела Матвея припадает на это воскресение.

Согласно православному вероучению, у всех нас есть ангел-хранитель. Часто многие испытывают его поддержку и благотворное влияние на судьбу, независимо от того, в какой день родился человек.

Не забудьте поздравить своих знакомых с именинами. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие картинки и открытки с поздравлением на русском языке.

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Поздравления с Днем ангела Матвея

Ранее "Телеграф" писал, какими характерными чертами обладает мужчина по имени Матвей.

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Все по теме:

Поздравление, Открытки, Именины.

Автор:

Телеграф
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