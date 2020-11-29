Красивые поздравления и яркие открытки с Днем ангела Матвея

29 ноября отмечается народный праздник - Матвеев день, поэтому и День ангела Матвея припадает на это воскресение.
Согласно православному вероучению, у всех нас есть ангел-хранитель. Часто многие испытывают его поддержку и благотворное влияние на судьбу, независимо от того, в какой день родился человек.
Не забудьте поздравить своих знакомых с именинами. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие картинки и открытки с поздравлением на русском языке.
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Ранее "Телеграф" писал, какими характерными чертами обладает мужчина по имени Матвей.