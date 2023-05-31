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Матвію, з Днем ангела! Короткі привітання та красиві листівки на іменини Матвія

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Матвія на будь-який смак Новина оновлена 31 травня 2023, 10:28
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Матвія на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Матвія зі святом

Ім’я Матвій на сьогоднішній день, звісно, не найпоширеніше в Україні, проте його популярність зростає з кожним роком. Раніше "Телеграф" розповідав, що означає це ім’я, яке його походження, і коли всі Дні ангела Матвія протягом року. Тепер ми приготували для Вас добірку відмінних ідей для привітання Матвія з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською мовою.

Короткі привітання з Днем ангела Матвія своїми словами

  • Дорогий Матвію! Цього прекрасного дня хочу побажати, щоб усі проблеми та неприємності обходили твою вулицю десятою дорогою, щоб у твоєму будинку незважаючи ні на що завжди було спокійно, затишно та благополучно. Нехай твій ангел тебе береже. З іменинами!
  • Вітаю з іменинами Матвія! Нехай по життю тобі буде йти легко і радісно, нехай всі цілі виявляються досяжними, а кожен день приносить нові приводи для радості. Нехай буде так, як хочеш. Зі святом!
  • Матвійко, з Днем ангела! Бажаю, щоб друзі в тебе були тільки віддані, кохання — тільки справжнє, а робота — тільки на радість. Нехай ангел береже тебе і ніщо не затьмарює твого життєвого шляху. Вітаю!

Листівки для привітання Матвія з Днем ангела

З Днем ангела Матвія — картинки, листівки та привітання українською
Листівка з Днем ангела Матвія – вітання на іменини українською
День ангела Матвія — листівки та картинки з іменинами Матвій українською
Вітання з Днем ангела Матвія українською
Картинки, листівки та привітання на День ангела Матвія українською
Картинки, листівки та привітання на День ангела Матвія українською

Нагадаємо, що раніше в Україні церква перейшла на новий календар — у зв’язку з цим "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята.

Теги:
#Поздоровлення #День ангела #Іменини #Матвій