Матвію, з Днем ангела! Короткі привітання та красиві листівки на іменини Матвія

Не забудьте привітати Матвія зі святом

Ім’я Матвій на сьогоднішній день, звісно, не найпоширеніше в Україні, проте його популярність зростає з кожним роком. Раніше "Телеграф" розповідав, що означає це ім’я, яке його походження, і коли всі Дні ангела Матвія протягом року. Тепер ми приготували для Вас добірку відмінних ідей для привітання Матвія з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською мовою.

Короткі привітання з Днем ангела Матвія своїми словами

Дорогий Матвію! Цього прекрасного дня хочу побажати, щоб усі проблеми та неприємності обходили твою вулицю десятою дорогою, щоб у твоєму будинку незважаючи ні на що завжди було спокійно, затишно та благополучно. Нехай твій ангел тебе береже. З іменинами!

Вітаю з іменинами Матвія! Нехай по життю тобі буде йти легко і радісно, нехай всі цілі виявляються досяжними, а кожен день приносить нові приводи для радості. Нехай буде так, як хочеш. Зі святом!

Матвійко, з Днем ангела! Бажаю, щоб друзі в тебе були тільки віддані, кохання — тільки справжнє, а робота — тільки на радість. Нехай ангел береже тебе і ніщо не затьмарює твого життєвого шляху. Вітаю!

Листівки для привітання Матвія з Днем ангела

Нагадаємо, що раніше в Україні церква перейшла на новий календар — у зв’язку з цим "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята.