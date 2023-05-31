Матвей, с Днем ангела! Короткие поздравления и красивые открытки на именины Матвея

Не забудьте поздравить Матвея с праздником

Имя Матвей на сегодняшний день, конечно, не самое распространенное в Украине, однако его популярность растет с каждым годом. Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит это имя, каково его происхождение, и когда все Дни ангела Матвея в году. Теперь же мы приготовили для Вас подборку отличных идей для поздравления Матвея с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском языке.

Короткие поздравления с Днем ангела Матвея своими словами

Дорогой Матвей! В этот прекрасный день хочу пожелать, чтобы все проблемы и неприятности обходили твою улицу десятой дорогой, чтобы в твоем доме несмотря ни на что всегда было спокойно, уютно и благополучно. Пусть твой ангел тебя бережет. С именинами!

Поздравляю с именинами Матвея! Пусть по жизни тебе будет идти легко и радостно, пусть все цели оказываются достижимы, а каждый день приносит все новые поводы для радости. Пусть будет так, как ты хочешь. С праздником!

Матвейка, с Днем ангела! Желаю, чтобы друзья у тебя были только преданные, любовь, — только настоящая, а работа, — была только в радость. Пусть ангел бережет тебя и ничто не омрачает твоего жизненного пути. Поздравляю!

Открытки для поздравления Матвея с Днем ангела

Напомним, что ранее в Украине церковь перешла на новый календарь, — в связи с этим "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники.