Красиві привітання з Днем волонтера 2020

В суботу, 5 грудня, у всьому світі відзначають день добровольців (волонтерів) в ім'я економічного і соціального розвитку.

Це свято було засновано ще в 1985 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Метою резолюції цієї організації було стимулювання урядами волонтерської діяльності.

Для українців День волонтера має особливо важливе значення.

У нашій країні волонтерський рух почався ще з 90-х років, але офіційно свято було визнано 10 грудня 2003 року.

Більш масштабне об'єднання добровольців відбулося під час Революції Гідності і початком російської агресії щодо України. Не тільки українські волонтери, а й добровольці з інших країн прийшли на допомогу українським активістам і воїнам.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі вітальні картинки і листівки на українській мові.

Вітання з Днем волонтера 5 грудня на російській мові в матеріалах "Телеграфа".