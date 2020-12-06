У неділю, 6 грудня, в Україні відзначається щорічне свято День Збройних сил. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служили і продовжують служити в армії.

6 грудня в 1991 році був прийнятий закон України "Про Збройні Сили України", а саме свято було засновано в 1993 році.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини Донбасу. Незважаючи на тотальну розруху в армії, зради, втрати, величезний тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини і захистити власний народ від агресора.

"Телеграф" зробив добірку привітань с Днем ЗСУ 6 грудня в прозі та віршах українською мовою.

Привітання з Днем ЗСУ 2020 в прозі і віршах

Вітаю з Днем збройних сил України та бажаю невтомної мужності. Мужності, щоб завжди відчувати себе впевненим перед будь-яким суперником. Мужності, щоб завжди досягати поставленої мети. Мужності, щоб захищати себе, свою родину та Вітчизну. А до мужності нехай додається міцне здоров’я, світла думка, щаслива посмішка та вірна любов!

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З Днем Збройних сил вітаю

І щиро Вам бажаю

Миру, добра, любові,

Щоб дні були чудові.

Щоб поряд друзі були,

Заслуги - не забули.

Хай щастя буде в долі

І благ усіх доволі.

Вітаю з Днем Збройних сил України! Бажаю з гордістю служити своєму народу, бути завжди напоготові захищати мирних жителів від ворога, нести службу чесно та віддано! Бажаю сміливим воїнам належних умов, високих зарплат та сімейного затишку. Нехай вдома вас завжди чекають з надією та любов’ю!

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У День Збройних сил України

Хай прийдуть у кожну родину:

Щастя, добробут і радість,

Гарний, піднесений настрій.

Життя хай чекає яскраве,

Вдається хай будь-яка справа,

У серці живе милосердя

Й бажання до мрії йти вперто!

Вітаю з Днем Збройних Сил України. Бажаю тримати під захистом улюблену країну, бажаю не боятися жодного ворога. Нехай завжди вистачає сил, впевненості та мужності. Нехай попереду чекають лише мирні дні благополуччя. Бажаю стійкості, витримки, вірної любові та міцної дружби!

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З Днем Збройних сил України

Наших захисників вітаєм,

Вірним синам країни

В це свято прекрасне бажаєм:

Здоров’я та щастя, наснаги й кохання,

Щоб завжди збувалися ваші бажання!

З Днем Збройних сил України! Дякуємо вам, захисники, за те, що стоїте на варті суверенності країни, що оберігаєте кордони та бережете спокій у наших оселях! Щастя вам, радості, сімейного затишку, добробуту та сонячного настрою!

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З Днем збройних сил України вітаю,

У свято це мужності й сили бажаю,

Друзів надійних, здоров’я, достатку,

Щоб було у вас завжди все у порядку.

Натхнення в роботі та миру у домі,

Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

"Телеграф" приготував також кращі вітання с Днем ЗСУ на російській мові.