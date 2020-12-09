Красиві привітання на День ангела Юрія 2020

9 грудня православна церква вшановує пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. Так, як лінгвісти вважають, що Юрій - це слов'янська форма імені Георгій, то це означає, що чоловіки, яких назвали на честь святого, відзначають свої іменини.

Спеціально з цього приводу «Телеграф» приготував красиві привітання з днем ангела Юрія.

Значення імені Юрій і Геогрій однакове і в перекладі з грецької означає «землероб». Також є версія, що ім'я Юрій має латинське коріння і походить від латинського «jura», що означає «клястися», «давати клятву». В Японії ім'я Юрій - Yuri означає «лілія».

Юрії спокійні, серйозні, дуже відповідальні і акуратні хлопці. Вірні друзі і чоловіки, які завжди прийдуть на допомогу.

Телеграф зібрав красиві листівки і картинки украхнською, якими можна привітати Юріїв з іменинами: