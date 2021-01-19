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Вівторок, 19.01.2021
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З Водохрещем Господнім 2021! Картинки і листівки з привітанням

З Водохрещем Господнім 2021! Картинки і листівки з привітанням
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 19 січня, християни східного обряду відзначають свято Хрещення Господнього (Водохреща) або Богоявлення. Це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Однією з традицій хрещення є купання в ополонці, тому, як вважається, в цей день вода набуває цілющої і чудодійної сили. Нею прийнято поїти тяжкохворих, освячувати домівки і храми. Крім цього, водохресна вода здатна позбавити людину від емоційного і психологічного негативу, але, як заявляють в Православній Церкві України, гріхи в цей день так просто не знімаються.

Водохреща: як правильно пірнати в ополонку

У цей період прийнято також гадати на судженого, оскільки, згідно з повір'ями, все наворожене обов'язково збудеться.

"Телеграф" пропонує вам привітання з Хрещенням Господнім в картинках і листівках.

З Водохрещем Господнім

Вітальні листівки на російській мові за посиланням.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Привітання, Листівки, Свята, Водохреща, Крещення Господнє.
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