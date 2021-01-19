З Водохрещем Господнім 2021! Картинки і листівки з привітанням

У вівторок, 19 січня, християни східного обряду відзначають свято Хрещення Господнього (Водохреща) або Богоявлення. Це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Однією з традицій хрещення є купання в ополонці, тому, як вважається, в цей день вода набуває цілющої і чудодійної сили. Нею прийнято поїти тяжкохворих, освячувати домівки і храми. Крім цього, водохресна вода здатна позбавити людину від емоційного і психологічного негативу, але, як заявляють в Православній Церкві України, гріхи в цей день так просто не знімаються.

У цей період прийнято також гадати на судженого, оскільки, згідно з повір'ями, все наворожене обов'язково збудеться.

"Телеграф" пропонує вам привітання з Хрещенням Господнім в картинках і листівках.

Вітальні листівки на російській мові за посиланням.