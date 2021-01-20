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З іменинами, Іван та Іванна! Красиві вітання українською на День ангела 20 січня

З іменинами, Іван та Іванна! Красиві вітання українською на День ангела 20 січня
Оновлено 09:51 Сьогодні Телеграф

У середу, 20 січня, відзначається церковне свято - День Іоанна Хрестителя. У Святому Письмі сказано, що саме Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа.

Свято на честь Хрестителя покликане об'єднати віруючий народ в стінах церков для його возвеличення.

Тому в цей день прийнято вітати всіх носіїв імен Іван і Іванна з їх Днем ангела.

"Телеграф" з цього приводу зібрав найкрасивіші і яскраві листівки та вітальні картинки.

Листівки з іменинами Івана

З Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана

Листівки з іменинами Іванни

З Днем ангела Іванни

З Днем ангела Іванни

З Днем ангела Іванни

З Днем ангела Івана/Іванни 2021

З Днем ангела Івана/Іванни 2021

Привітання з іменинами Івана та Іванки російською за цим посиланням.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Привітання, Листівки, Свята, Іменини.
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