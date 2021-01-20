З іменинами, Іван та Іванна! Красиві вітання українською на День ангела 20 січня

У середу, 20 січня, відзначається церковне свято - День Іоанна Хрестителя. У Святому Письмі сказано, що саме Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа.

Свято на честь Хрестителя покликане об'єднати віруючий народ в стінах церков для його возвеличення.

Тому в цей день прийнято вітати всіх носіїв імен Іван і Іванна з їх Днем ангела.

"Телеграф" з цього приводу зібрав найкрасивіші і яскраві листівки та вітальні картинки.

Листівки з іменинами Івана

Листівки з іменинами Іванни

Привітання з іменинами Івана та Іванки російською за цим посиланням.