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Неділя, 07.03.2021
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Листівка на 8 Березня: подрузі, дружині, коханій

Листівка на 8 Березня: подрузі, дружині, коханій
Оновлено 12:30 Сьогодні Телеграф

У понеділок відзначається "свято весни і краси" - Міжнародний жіночий день, або простіше - 8 Березня.

Спочатку свято замислювалось як Міжнародний день боротьби жінок за свої права, але з часом його сенс спотворився. Німецька політична діячка і активістка боротьби за права жінок Клара Цеткін в 1910 році на Міжнародній жіночій конференції в Копенгагені ініціювала заснувати День солідарності трудящих жінок всього світу. Тоді відбулася так звана перша хвиля фемінізму, коли жінки з усього світу почали активно боротися за свої права в світі чоловіків.

До 8 березня в Україні випускають марки з оголеними жінками: як вони виглядають і де їх купити

Зараз 8 Березня поступово стало днем поклоніння перед коханими жінками, матерями, дружинами. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки зі святом, які, в будь-якому випадку, подарують гарний настрій прекрасній половині:

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки днів у березні будуть відпочивати українці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 72

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Привітання, Листівки, Свята, Міжнародний жіночій день.
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