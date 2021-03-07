Листівка на 8 Березня: подрузі, дружині, коханій

У понеділок відзначається "свято весни і краси" - Міжнародний жіночий день, або простіше - 8 Березня.

Спочатку свято замислювалось як Міжнародний день боротьби жінок за свої права, але з часом його сенс спотворився. Німецька політична діячка і активістка боротьби за права жінок Клара Цеткін в 1910 році на Міжнародній жіночій конференції в Копенгагені ініціювала заснувати День солідарності трудящих жінок всього світу. Тоді відбулася так звана перша хвиля фемінізму, коли жінки з усього світу почали активно боротися за свої права в світі чоловіків.

Зараз 8 Березня поступово стало днем поклоніння перед коханими жінками, матерями, дружинами. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки зі святом, які, в будь-якому випадку, подарують гарний настрій прекрасній половині:

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки днів у березні будуть відпочивати українці.