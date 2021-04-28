Привітання з Чистим четвергом 2021: листівки і картинки

В 2021 році Чистий четвер - четвертий день Страсного тижня - випадає на 29 квітня.

Вважається, що в цей день відбулася Таємна вечеря, на якій Ісус Христос зробив обмивання ніг своїх учнів, показав тим самим приклад братської любові і смиренності.

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Це свято настає раз на рік за три дні перед Великоднем, яке в 2021 році випадає на 2 травня. До неділі у всіх православних соборах всі церковні служби присвячені спогадам про земні страждання Спасителя.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші привітання з Чистим четвергом-2021 в листівках і картинках на українській мові:

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати четвергову сіль на свято.