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З Чистим четвергом 2021: вітання в листівках українською

З Чистим четвергом 2021: вітання в листівках українською
05:23 Сьогодні Телеграф

Чистий четвер, або Страсний четвер, в 2021 році випадає на 29 квітня. У цей день віруючі згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з 12 учнями, під час якої Спаситель зробив обмивання ніг апостолам.

Вважається, що в цей день вода наділяється чудодійною силою, тому потрібно встигнути з самого ранку, до сходу сонця, скупатися, щоб стати здоровішим і очиститися від гріхів.

Коли купаються і як готують четвергову сіль перед Великоднем

У Чистий четвер небажано бути в поганому настрої, сваритися, а також давати або брати в борг.

"Телеграф" зробив добірку кращих вітальних листівок і картинок зі святом 29 квітня:

Раніше "Телеграф" зробив добірку красивих вітальних листівок і картинок з Чистим четвергом.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 70

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Привітання, Листівки, Свята, Чистий четвер.
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