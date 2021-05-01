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Великдень 2021: красиві відео-привітання зі святом на українській мові

Великдень 2021: красиві відео-привітання зі святом на українській мові
Оновлено 21:58 Сьогодні Телеграф

Світле свято Великодня для кожного з нас знаменна і важлива подія. Воно віщує нам про міцність віри, надії і любові. У цей день ми святкуємо позбавлення через Христа Спасителя всього людства від рабства дияволу і дарування нам життя і вічного блаженства.

Бажаємо всім читачам смачною паски і кольорових крашанок, щирих слів і чистих помислів! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

"Телеграф" зробив добірку красивих відео-привітань зі світлим Христовим Воскресінням, а також анімованих листівок зі святом українською.

Стало відомо, коли Благодатний вогонь прибуде до України

Яскраві привітання в листівках і картинках з прийдешнім світлим святом Пасхи - в матеріалі "Телеграфа".

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 26

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Великдень, Привітання, Листівки, Свята.
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