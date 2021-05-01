З прийдешнім Великоднем 2021! Яскраві листівки і картинки українською

У неділю, 2 травня, настає найсвітліше та найрадісніше церковне свято - Великдень, або Світле Христове Воскресіння.

У цей важливий для православних день прийнято випікати паски, фарбувати яйця (крашанки). Відбуваються урочисті богослужіння і освячується святкова їжа. Всі віруючі зазвичай проводять час разом за святковим столом.

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Для тих, хто дотримувався Великий піст протягом 48 днів, цей день вважається особливо значущим, адже на Великдень знімаються всі обмеження по харчуванню. Як правильно і без негативних наслідків для організму вийти з посту - читайте тут.

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