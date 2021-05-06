З Днем ангела Юрія! Яскраві листівки і вітання українською на свято

У четвер, 6 травня, за церковним календарем відзначається Юріїв день, або День святого Георгія - православні віруючі вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який присвятив своє життя християнській вірі, але був обезголовлений за наказом імператора Діоклетіана.

Ім'я Юрій (слов'янська форма імені Георгій) означає "хлібороб", "плугатар", тому святий Юрій є заступником фермерів, а також воїнів.

За характером Юрій - спокійний і врівноважений чоловік. Він більше зациклений на собі, ніж на проблемах інших людей. Є хорошим працівником, але в більшості випадків до вищих посад не завжди прагне. У нього завжди багато друзів і знайомих, а колеги поважають його.

У зв'язку з іменинами Юрія "Телеграф" зробив добірку красивих вітальних листівок з Днем ангела.

Додамо, що в Юріїв день в Україні очікуються дощі і грози.