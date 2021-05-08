День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом

У другу неділю травня в Україні щорічно відзначають День матері (англ. Mother's Day). Цього року свято припадає на 9 травня.

День матері - це міжнародне свято, яке було засновано на честь матері сім'ї, материнства, впливу матерів в суспільстві. Свято доповнює подібні заходи на честь членів сім'ї, такі як День батька, День братів і сестер і День бабусь і дідусів.

В цей день всі дякують своїм матерям, дарують їм квіти і подарунки. А головне - увагу.

Як привітати свою маму, вирішувати кожному, дотримуючись власної сімейної традиції. Важливо тільки, щоб вона відчула себе найважливішою людиною у вашому житті.

На честь такої події "Телеграф" зробив добірку красивих листівок з віршами і картинок зі святом. Також ми опублікували декілька відеоуроків про те, як зробити листівку з Днем матері своїми руками.

Як зробити листівку з Днем матері своїми руками:

Раніше "Телеграф" писав, в чому різниця між святами - День пам'яті і примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.