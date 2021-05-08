Скачать
Неділя, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
В Одесі накрили провокаторів, які готували картинку для росЗМі
В Одесі накрили провокаторів, які готували картинку для росЗМі
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом

День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом
Оновлено 22:20 Сб, 8 Травень 2021 Телеграф Фото: pixabay

У другу неділю травня в Україні щорічно відзначають День матері (англ. Mother's Day). Цього року свято припадає на 9 травня.

День матері - це міжнародне свято, яке було засновано на честь матері сім'ї, материнства, впливу матерів в суспільстві. Свято доповнює подібні заходи на честь членів сім'ї, такі як День батька, День братів і сестер і День бабусь і дідусів.

В цей день всі дякують своїм матерям, дарують їм квіти і подарунки. А головне - увагу.

Як привітати свою маму, вирішувати кожному, дотримуючись власної сімейної традиції. Важливо тільки, щоб вона відчула себе найважливішою людиною у вашому житті.

На честь такої події "Телеграф" зробив добірку красивих листівок з віршами і картинок зі святом. Також ми опублікували декілька відеоуроків про те, як зробити листівку з Днем матері своїми руками.

Як зробити листівку з Днем матері своїми руками:

Раніше "Телеграф" писав, в чому різниця між святами - День пам'яті і примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

Все по темі:

День матери, Привітання, Листівки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом
День матері 2021: вірші, листівки і картинки зі святом
Яке свято 9 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 травня: народні прикмети і заборони
Ліпили ногу, а вийшло що вийшло: на Кіпрі хочуть встановити статую селянина з &quot;гігантським пенісом&quot;
Ліпили ногу, а вийшло що вийшло: на Кіпрі хочуть встановити статую селянина з "гігантським пенісом"
Більшу частину України в найближчі ночі будуть сковувати заморозки - прогноз на 9 і 10 травня
Більшу частину України в найближчі ночі будуть сковувати заморозки - прогноз на 9 і 10 травня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся