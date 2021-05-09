Красиві побажання на День матері 2021: листівки і картинки українською

Травень - місяць, багатий на свята, пишна і прекрасна пора весни. І один з травневих свят в Україні називається просто, але стосується кожного з нас. Кожну людину, що живе на планеті Земля. День Матері відзначається у нашій країні у другу неділю травня.

День матері в 2021 році: історія і головні традиції свята

Безумовно, цей день є одним з найбільш зворушливих свят, тому що кожен з нас несе в своїй душі неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить.

В Україні, в цей день, матерям прийнято дарувати квіти і цукерки, подарунки від чистого серця.

День матері в Україні 2021: як зробити листівку своїми руками

"Телеграф" зробив добірку найкращих вітальних листівок і картинок з Днем матері:

Раніше "Телеграф" писав, в чому різниця між святами - День пам'яті і примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.