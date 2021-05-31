З останнім днем весни 2021! Листівки та картинки українською

Ось і настав останній день весни в 2021 році. Вона була по-своєму прекрасна, але також наповнена сумними моментами, які ми ще довго не забудемо.

"Телеграф" бажає читачам нових можливостей і причин для радості цього літа, яке у вівторок, 1 червня, вступає в свої законні права.

Ми підготували для вас красиві вітальні листівки і картинки з останнім днем весни, адже такий день буває лише раз на рік. Нехай він запам'ятається вашим близьким, друзям, колегам теплою листівкою подарованої вами від душі!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 травня відзначається народне свято - Федот Овсяник.

Скільки вихідних і святкових днів буде в червні, - читайте в матеріалі "Телеграфа".