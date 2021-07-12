Привітання зі святом Петра і Павла 2021: красиві листівки і картинки

У понеділок, 12 липня, відзначається день пам'яті відразу двох апостолів - Петра і Павла, учнів Ісуса Христа. Цим днем також завершується Петрів піст, в честь чого в народі влаштовувалися пишні гуляння.

Святих Петра і Павла дуже поважають серед християн, адже саме вони після смерті Ісуса Христа понесли його віру в люди: проповідували і поширювали вчення Євангелія по всьому світу.

12 липня, в день пам'яті святих, віряни намагаються обов'язково сходити до церкви, відвідати святкове церковне богослужіння і помолитися.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні в понеділок, 12 липня, буде сонячною, але місцями очікуються дощі.