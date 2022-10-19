Дешевий та ефективний – український БПЛА «Punisher» працює на користь Сил спеціальних операцій України

Український дрон один із найкращих у світі за критерієм розміру, вартості та ефективності

Відомий український журналіст Ігор Цаплієнко продемонстрував відео на якому БПЛА "Punisher" завдає удару по наглядовому пункту окупантів на користь СЗГ України.

Незважаючи на іноземну назву, яка перекладається як "Каратель", даний БПЛА є повністю українською розробкою, яка діє на користь ЗСУ з 2016 року, коли була розроблена та почала вироблятися компанією UA Dynamics.

Конструктивно "Каратель" побудований за класичною літаковою схемою, запускається з катапульти, може виконувати завдання на максимальній дальність від оператора до 45 км, піднімаючись на висоту до 400 метрів. При цьому максимальна швидкість дрону – 198 км/год, а крейсерська, яку може розвивати постійно – 80 км/год. За допомогою акумуляторів БПЛА може триматися в небі до 3 годин і має загальну вагу всього до 7,5 кг, що робить його одним із найменших ударних дронів у світі.

Як озброєння дрон використовує вільно падаючі некеровані бомби UB-75HE калібром 75 мм і вагою до 2 кг, які можуть бути фугасними проти легкоброньованих цілей, кумулятивними проти танків та запальними. При цьому точність при скиданні з висоти до 400 м не перевищує 4 метри.

Вартість БПЛА складає близько 60 тисяч доларів, причому сам дрон коштує лише близько 10 тисяч, а решта посідає комплект обладнання для його запуску. Обслуговують обладнання розрахунок із 3 підготовлених операторів.

"Каратель" далеко не єдиний дешевий український ударний дрон, який служить на передовій, до них відноситься також і R-18.