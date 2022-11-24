Санкції не працювали – звідки у росіян ракети і як вони їх виробляють за умов ізоляції

Чому російські ракети не закінчуються і мають західну електроніку для виробництва зброї

Міністр оборони України Олексій Рєзніков напередодні масового обстрілу України 23 листопада розповів, скільки ракет лишилося в окупантів. Згідно з представленою інфографікою, найбільше 8000 одиниць у окупантів зенітних ракет С-300. Вони активно використовуються росіянами для обстрілу українських міст – із цього арсеналу до середи було випущено 1020 ракет.

Х-35 росіяни зробили найбільше

Але для нас цікаво інше – скільки і яких ракет росіяни змогли випустити з 24 лютого і чому це стало можливим, незважаючи на санкції, які діють проти російського ВПК з 2014 року.

Немає імпорту – більше ракет

Рекордсменом з випуску виявилася ракета Х-35, яка є загалом протикорабельною зброєю, але також часто використовується проти українських міст – 504 ракети з наявних лише 860, це третє місце за кількістю використаних ракет.

З 860 ракет Х-35, що були в окупантів, 360 були зроблені вже з початку відкритої агресії Росії проти України, що більше, ніж виробництво інших зразків ракетної техніки в інфографіці разом узятих.

Пояснення цьому досить просте — відсутність у ракеті імпортних комплектуючих або їх мінімум, що робить її виробництво абсолютно незалежним від імпорту важливих комплектуючих. Сама Х-35 почала розроблятися ще 1977 року, коли очевидно ні про який імпорт із Заходу було і мови. Щоправда перші ракети було зроблено лише 1996 року для Індії, проте тоді співробітництво у військовій сфері було ще погано розвинене.

Надалі, як стверджується у ЗМІ, під час виробництва ракети не використовувалися імпортні комплектуючі, що власне й дозволило виробляти Х-35 у таких вражаючих кількостях.

Х-101 – чисто російське чи все ж таки імпорт?

Стратегічна крилата ракета Х-101, виробництво якої почалося в 2013 році, одна з найновіших і найдорожчих (від 10 до 13 млн дол.) у Росії, є досить незвичайною для аналізу. З початку відкритої агресії ВПК Росії виробив 120 ракет, що дуже багато.

З одного боку, як стверджують російські ЗМІ, виконана виключно з російських комплектуючих та малопомітна для радіолокації. У той же час, за даними українських ЗМІ, бортовий комп’ютер крилатої ракети Х-101, що використовується Росією, складається з 35 мікросхем, які були зроблені в США.

Якщо ракета справді створюється тільки з російських комплектуючих, то це пояснює таку кількість випущених зразків, хоча вона в 3 рази нижча за Х-35.

Якщо ж імпортні комплектуючі дійсно є, то Росія змогла знайти спосіб обійти санкції. Про це ще в серпні повідомляли експерти з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії (RUSI), які виявили 450 видів імпортних комплектуючих у 27 зразках російської зброї.

Як повідомляє звіт, комплектуючі знайшлися і в ракеті Х-59 типу "повітря-земля", в крилатій ракеті Х-101, ракеті "Калібр", у 2-х типах ракет для ракетного комплексу "Іскандер". Щоправда більша частина їхньої начинки так званого "подвійного призначення", тобто може використовуватися у військових та мирних приладах, є і лише військова мікроелектроніка.

Покупки після 2014 року могли здійснюватися на чорному ринку або через посередників, серед останніх явно були гонконгські фірми. Наприклад, у червні 2022 року Мінфін США наклав санкції на трьох осіб і гонконзьку компанію EMC Sud Limited, яка була частиною таємної мережі закупівель, пов’язаної з Росією Росії.

Калібр, Кинжал та Іскандер – ніщо без імпорту комплектуючих?

Якщо з Х-101 ще є якісь різночитання, то з розпіареними російськими ракетами "Іскандер" і "Кинжал" жодних сумнівів немає – у них точно використовується імпортна електроніка.

Як свідчило одне техзавдання від 2017 року, нині віддалене з Мережі, в "Іскандері" та "Кинджалі" використовувалися 133 імпортні деталі, замінити які було просто нічим.

Проте, як свідчить, інфографіка від міністра Рєзнікова, окупанти після вторгнення в лютому змогли зробити 120 "Калібрів" та 48 "Іскандерів", що явно говорить про наявність схеми із таємної закупівлі комплектуючих закордоном через посередників. Щоправда у випадку з ракетою "Кинжал", яка на 70% складається з імпортних комплектуючих, цифри виробництва значно скромніші – всього 16 одиниць, тобто налагодити схему закупівель комплектуючих для них окупантам не вдалося.

У той же час військовий експерт і керівник Defense Express Сергій Згурець закликав не рахувати російські ракети, а працювати над створенням системи ППО, яка зможе ефективно перехопити будь-яку кількість ракет.