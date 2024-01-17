Фури розтяглися б на 30 кілометрів – екологи звинуватили держлісгоспи у незаконній рубці 62 тисячі кубометрів лісу

Масштаб незаконних рубок хочуть збільшити, вважають екоактивісти

Щонайменше 1800 фур, заповнених 62 тис. кубометрів деревини та що розтягнулися на 30 кілометрів – такий, на думку Української природоохоронної групи, обсяг незаконних вирубок ДП "Ліси України" за 2023 рік. Фахівці групи нарахували як мінімум 204 факти незаконної вирубки лісу, переважно у Львівській та Тернопільській областях.

Про це йдеться на сайті Української природоохоронної групи. За словами фахівців, подібна ситуація відбувалася щороку.

Як стверджують екоактивісти, законодавство забороняє проводити рубки переформування в лісах, де росте більше одного виду дерев або дерева різного віку. Але ДП "Ліси України" не звертає на законодавство уваги.

"Такі рубки проходять у державних лісах серед білого дня, на них є всі необхідні дозволи та документи (хоч і видані з грубим порушенням). Отримана деревина експортується в ЄС під приводом законної. Типова для Держлісагентства та ДП "Ліси України" ситуація. Контролюючі органи порушення ігнорують. У відповідь на наші звернення щодо таких проблем у Сколівському лісгоспі як Державна екологічна інспекція, так і Державне бюро розслідувань відповіді не дали", — стверджують в Українській природоохоронній групі.

Як кажуть у громадській організації, Держлісагентство та "Ліси України" лобіюють проект постанови Кабміну, який дозволить переформувати майже будь-який ліс, крім найзаповідніших. Тому активісти впевнені, що чиновники лісової галузі хочуть узаконити свої незаконні рубки переформування.

"Поки що документ на розгляді Міністерства навколишнього середовища, але міністерство в кращих традиціях державних органів не бажає публічно висвітлити свою позицію. Планує погодити зміни в законодавстві, які придумали лісівники? У результаті мінімум п’ять (!) державних структур або власноручно проводять масштабні незаконні рубки, або відверто покривають порушників. Надія на Спеціалізовану екологічну прокуратуру – сподіваємось, вони зможуть гідно виконати свої обов’язки", — констатують в Українській природоохоронній групі.

"Телеграф" неодноразово писав про порушення у лісовій галузі України, коли під час обшуку у екс-начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства знаходили мільйони доларів.