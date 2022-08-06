Відпочинок в Україні: які обмеження введено у різних областях

Обмеження на відпочинок залежать від конкретної області

Попри воєнний стан в Україні, все ще можна якісно відпочити, хоч зробити це буде складніше, ніж у мирний час.

Як повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ), туристична галузь в Україні продовжує працювати, а подорожувати країною все ще можна.

Однак варто пам’ятати про те, що в різних сферах діють свої обмеження і їх треба враховувати при побудові свого маршруту.

Так у Києві та області заборонено відвідування лісів та зелених зон за межами житлових масивів.

На Черкащині теж заборонено відвідування лісів, а от відпочивати на водоймах можна, проте тільки на тих, що були схвалені ОВА. При цьому у самому облцентрі працює п’ять пляжів.

На Полтавщині також діє заборона на відвідування лісів, але дозволено відпочинок на водоймах. Єдине обмеження – не повинно бути жодних плавзасобів.

Волинська область через близькість до Білорусі запровадила повну заборону відвідування лісів.

На Львівщині можна відвідувати ліси, але не на транспортних засобах. Розводити багаття також можна, але тільки у відведених для цього місцях. Також на водоймах дозволено сплави на байдарках та катамаранах, а ось купатися та засмагати можна лише на тих пляжах, які дозволені ДСНС.

На Закарпатті відвідування лісів загалом дозволене, але деякі маршрути було закрито. Також заборонено польоти на одномоторних літаках.

На Івано-Франківщині можна ходити в гори та ліси, проте на території Буковеля заборонено відвідувати ліси на транспортних засобах.

На Тернопільщині дозволено походи до лісу, проте розводити багаття не можна.

На Вінниччині заборонено ходити в ліс, але всі туристичні об’єкти працюють у штатному режимі.

Рівненська область нещодавно дозволила відвідування лісів та збирання ягід, проте не в північних частинах області.

На Житомирщині можна збирати ягоди, гриби та лікарські рослини, крім територій за 20 кілометрів від кордону. Також заборонено відвідувати обласні заповідники та розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури водойми.

Хмельницька область забороняє переміщення лісами транспортними засобами, а також розведення багать. Інших обмежень не було.

На Чернівецькій області всі об’єкти працюють у штатному режимі, заборон на відвідування лісів не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна гарно відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.