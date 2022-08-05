Відпочинок під час війни: про що варто пам’ятати українським туристам

Відпочинок необхідний кожній людині, навіть за умов воєнного часу

Після того, як в Україні було введено воєнний стан, туристична галузь зіткнулася з низкою проблем. Однак попри це, відпочити в нашій країні все ще можливо, хоч і доведеться врахувати низку обмежень і дотримуватися нових правил.

Зокрема про те, що подорожувати Україною не заборонено, нагадує пресслужба Держагенства розвитку туризму (ДАРТ). Водночас рекомендується насамперед звернути увагу на ситуацію з безпекою в області, де планується відпочинок.

Крім того, у ДАРТ радять заздалегідь уточнити деталі про те, коли вводиться комендантська година, чи є на маршруті бомбосховища та дізнатися про графік роботи туристичних локацій.

Також варто пам’ятати, що:

сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів заборонені по всій Україні заборонені;

в умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти тощо);

недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією;

обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях;

відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, небезпечний через активні бойові дії;

варто утриматися від мандрівок на територіях, які були під окупацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна добре відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.