Отдых во время войны: о чем стоит помнить украинским туристам

Отдых необходим каждому человеку, даже в условиях военного времени

После того как в Украине было введено военное положение, туристическая отрасль столкнулась с рядом проблем. Однако несмотря на это, отдохнуть в нашей стране все еще возможно, хоть и придется учесть ряд ограничений и следовать новым правилам.

В частности о том, что путешествовать по Украине не запрещено, напоминает пресс-служба Госагенства развития туризма (ГАРТ). Вместе с тем рекомендуется в первую очередь обратить внимание на ситуацию с безопасностью в области, в которой планируется отдых.

Кроме того, в ГАРТ советуют заранее уточнить детали о том, когда вводится комендантский час, есть ли на маршруте бомбоубежища и узнать график работы туристических локаций.

Также стоит помнить, что:

сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов запрещены по всей Украине запрещены;

в условиях военного положения запрещено проводить массовые мероприятия (фестивали, концерты и т. п.);

недоступны также туристические точки, приближенные к границам с беларусью и россией;

ограничения действуют по посещению некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях;

отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий;

стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.