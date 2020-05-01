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У Дрогобичі розпланували день для туриста після карантину

У Дрогобичі розпланували день для туриста після карантину
09:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:У Туристично-інформаційному центрі Дрогобича, що на Львівщині, склали програму для туристів, які вирішать відвідати місто після завершення карантину.

Так, розпочати мандрівку пропонують о 10:00 з піднімання на найвищу вежу міста. Тут же – у ратуші – можна побачити й унікальну колекцію ваг. Потому – спробувати на смак солену каву з соленим пирогом у гастрокав’ярні. Погодинний розклад дня опубліковано на сторінці Центру в Facebook. 

Після перекусу туристів відправляють на знайомство з сакральними пам’ятками – одним із найстаріших костелів у Галичині та однією з найбільших синагог Східної Європи.

Пообідати пропонують у найвідомішій їдальні №1 у приміщенні Ратуші. Потому – прогулянка однією з найкрасивіших вулиць Дрогобича – Панською (вул. Шевченка). Як зауважили в ТІЦ, саме тут, можна побачити безліч цікавих вілл, кам’яниць. Раніше на цій вулиці могли жити особи "панського роду" – нафтові барони, інтелігенція, поважні адвокати.

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О 15:00 за планом – екскурсія в Палаці мистецтв, де можна побачити оригінальні фрески відомого митця Бруно Шульца. Потому – відвідування церкви св. Юра, яка збудована без жодного цвяха. Її називають "поемою в дереві".

Також серед запропонованих атракцій – відвідування одного з найстаріших підприємств у Європі – дрогобицької солеварні – та дзвінок із найстарішого у Дрогобичі ретротелефону.

На вечерю представники туристичної галузі Дрогобича пропонують скуштувати смачну рибу, запечену в соленому панцирі.

Як відомо, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Туристична галузь активно готується до сезону відпочинку незважаючи на карантин

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

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Туризм, Экскурсия, Турист, Карантин, Дрогобич.
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