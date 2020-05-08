Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
В Україну п’ятьма літаками евакуювали іще майже 800 громадян
В Україну п’ятьма літаками евакуювали іще майже 800 громадян
У школі-інтернаті на Закарпатті стався спалах коронавірусу
У школі-інтернаті на Закарпатті стався спалах коронавірусу
Усику та Ломаченку запропонували прийняти російське громадянство
Усику та Ломаченку запропонували прийняти російське громадянство
Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону
Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону

Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону

Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону
11:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:У національному природному парку "Сколівські Бескиди" розпочали підготовку до старту туристичного сезону після послаблення карантинних обмежень.

"Після послаблення карантинних заходів та з відкриттям туристичного сезону багато людей вирушають у Карпати, зокрема в національний природний парк "Сколівські Бескиди", підкорити стрімкі вершини та помилуватись надзвичайними краєвидами, скуштувати води з цілющих джерел. НПП "Сколівські Бескиди" пропонує для відвідувачів рекреаційні зони, екологічні та туристичні маршрути, пам'ятки архітектури та пам'ятні місця", – про це повідомляє пресслужба Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці в Facebook. 

Зокрема, в національному парку облаштовано і діють 8 рекреаційних зон: "Павлів потік", "Водоспад на річці Кам’янка", "Джершень", "Колодка", "Манмальсталь", "Явори", "Тустань", "Дубравка"; 2 туристичні притулки – "Дубина", "Тустань" – перший із них відповідно до Проєкту громадських ініціатив 2020 року планують реконструювати.

Також у нацпарку є 4 еколого-просвітницькі центри: на базі Бутивлянського лісництва – природничого спрямування історії бойків, писанкарства та фауни; на базі Крушельницького лісництва – навчання місцевих жителів поводження з побутовими відходами, вирощування лікарської сировини для чаїв; на базі Підгородцівського лісництва – історії одного з перших в Європі звіринця в селі Підгородці XVIII ст.; на базі Майданського лісництва – відновлення субпопуляції зубрів у Сколівських Бескидах.

Грузія готова приймати туристів з 1 липня

Крім того, для туристів у парку облаштована мережа піших шляхів активного екологічного туризму, до якої входять 8 екологічних стежок загальною протяжністю 29,2 км та 13 еколого-пізнавальні маршрутів загальною протяжністю 114,7 км; веломаршрут Східниця – Славське; автомобільні маршрути Львів – Славське та Східниця – Тисовець.

За інформацією Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, за минулий 2019 рік у нацпарку побували понад 80 тис. відвідувачів.

Враховуючи те, що попит на відвідування території парку та активний відпочинок в горах зростає, за підтримки управління туризму та курортів Львівської ОДА, цьогоріч планується впорядкувати мережу шляхів активного екологічного туризму на території Сколівських Бескидів загальною протяжністю 144 км.

Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень

Як повідомляв Укрінформ, туристичний сезон на Львівщині планують розпочати 1 червня, приділивши особливу увагу еко- та агротуризму, оздоровчому напрямку відпочинку, а також мандрам для родин. А у Львові міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму після карантину через пандемію коронавірусу.

Як відомо, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Туризм, Парк, Туристичний сезон, Сколівські Бескиди.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Україну йде потепління
02 Національна опера викладає вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
03 Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
04 Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
05 Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Херсонщині вперше провели унікальну операцію на відкритому серці
На Херсонщині вперше провели унікальну операцію на відкритому серці
Серед регіонів за витратами через коронавірус лідирують Київ і область
Серед регіонів за витратами через коронавірус лідирують Київ і область
Харківську мерію обшукують у справі про розтрату 28 мільйонів гривень
Харківську мерію обшукують у справі про розтрату 28 мільйонів гривень
Від коронавірусу в Україні 19 медиків померли
Від коронавірусу в Україні 19 медиків померли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся