Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону

Новини подорожі:У національному природному парку "Сколівські Бескиди" розпочали підготовку до старту туристичного сезону після послаблення карантинних обмежень.

"Після послаблення карантинних заходів та з відкриттям туристичного сезону багато людей вирушають у Карпати, зокрема в національний природний парк "Сколівські Бескиди", підкорити стрімкі вершини та помилуватись надзвичайними краєвидами, скуштувати води з цілющих джерел. НПП "Сколівські Бескиди" пропонує для відвідувачів рекреаційні зони, екологічні та туристичні маршрути, пам'ятки архітектури та пам'ятні місця", – про це повідомляє пресслужба Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці в Facebook.

Зокрема, в національному парку облаштовано і діють 8 рекреаційних зон: "Павлів потік", "Водоспад на річці Кам’янка", "Джершень", "Колодка", "Манмальсталь", "Явори", "Тустань", "Дубравка"; 2 туристичні притулки – "Дубина", "Тустань" – перший із них відповідно до Проєкту громадських ініціатив 2020 року планують реконструювати.

Також у нацпарку є 4 еколого-просвітницькі центри: на базі Бутивлянського лісництва – природничого спрямування історії бойків, писанкарства та фауни; на базі Крушельницького лісництва – навчання місцевих жителів поводження з побутовими відходами, вирощування лікарської сировини для чаїв; на базі Підгородцівського лісництва – історії одного з перших в Європі звіринця в селі Підгородці XVIII ст.; на базі Майданського лісництва – відновлення субпопуляції зубрів у Сколівських Бескидах.

Крім того, для туристів у парку облаштована мережа піших шляхів активного екологічного туризму, до якої входять 8 екологічних стежок загальною протяжністю 29,2 км та 13 еколого-пізнавальні маршрутів загальною протяжністю 114,7 км; веломаршрут Східниця – Славське; автомобільні маршрути Львів – Славське та Східниця – Тисовець.

За інформацією Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, за минулий 2019 рік у нацпарку побували понад 80 тис. відвідувачів.

Враховуючи те, що попит на відвідування території парку та активний відпочинок в горах зростає, за підтримки управління туризму та курортів Львівської ОДА, цьогоріч планується впорядкувати мережу шляхів активного екологічного туризму на території Сколівських Бескидів загальною протяжністю 144 км.

Як повідомляв Укрінформ, туристичний сезон на Львівщині планують розпочати 1 червня, приділивши особливу увагу еко- та агротуризму, оздоровчому напрямку відпочинку, а також мандрам для родин. А у Львові міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму після карантину через пандемію коронавірусу.

Як відомо, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.