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Середа, 07.04.2021
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Прогулянка по декларації двічі в день: які сюрпризи очікують на українців на Кіпрі

Прогулянка по декларації двічі в день: які сюрпризи очікують на українців на Кіпрі
Оновлено 18:51 Сьогодні Телеграф

Кіпр відкрив свої кордони для українців і озвучив правила перебування на курорті під час пандемії.

За інформацією місцевого видання Cyprus Mail, представники туристичної сфери попереджають, що гостей острова зобов'яжуть носити спеціальні дозволи, а прогулянки будуть регламентовані часом.

Так, щоб вийти з готелю, постояльці будуть зобов'язані заповнити спеціальну декларацію або ж відправити sms і дочекатися дозволу покинути готель. Гуляти можна буде тільки в певний час: у будні - два виходи в світ по три години, у вихідні - на один більше. Крім того, перебувати на вулиці можна строго з 6:00 до 23:00 вечора.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в скарбничку країн, які українці можуть відвідувати без оформлення віз, додалася ще одна острівна держава в Карибському морі - Сент-Вінсент і Гренадіни. Рішення прийняли сьогодні, 7 квітня, в Кабміні.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Кипр, Коронавірус, Туризм 2021, Правила відпочинку.
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