Прогулянка по декларації двічі в день: які сюрпризи очікують на українців на Кіпрі

Кіпр відкрив свої кордони для українців і озвучив правила перебування на курорті під час пандемії.

За інформацією місцевого видання Cyprus Mail, представники туристичної сфери попереджають, що гостей острова зобов'яжуть носити спеціальні дозволи, а прогулянки будуть регламентовані часом.

Так, щоб вийти з готелю, постояльці будуть зобов'язані заповнити спеціальну декларацію або ж відправити sms і дочекатися дозволу покинути готель. Гуляти можна буде тільки в певний час: у будні - два виходи в світ по три години, у вихідні - на один більше. Крім того, перебувати на вулиці можна строго з 6:00 до 23:00 вечора.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в скарбничку країн, які українці можуть відвідувати без оформлення віз, додалася ще одна острівна держава в Карибському морі - Сент-Вінсент і Гренадіни. Рішення прийняли сьогодні, 7 квітня, в Кабміні.