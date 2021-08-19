Рецепт паляниці з маком на Спас: як приготувати головну страву до святкового столу

На Яблуневий Спас традиційно готують смачну паляницю з маком.

Після освячення в церкві яблук, квітів і меду на Яблуневий Спас в Україні заведено збиратися за святковим столом. Традиційно українські господині готували до Яблуневого Спаса 19 серпня паляниці з маком. "Телеграф" зібрав для вас рецепти смачної святкової страви.

Паляниця з маком: покроковий рецепт

Інгредієнти:

3 яйця

Пів скл. молока

Пів ч. л. солі

1 скл. цукру

1 пакет ванілі

100 гр. топленого вершкового масла

2 скл. борошна

Пів пачки розпушувача

Пів скл. маку

2 ст. л. рідкого топленого меду для поливки

Спосіб приготування:

Яйця перетерти з цукром до утворення білої однорідної маси. Додати сіль та ванілін. Поступово додати молоко кімнатної температури та розтоплене масло. В іншому посуді змішати просіяне борошно, розрихлювач і сухий мак. З`єднати борошно з молочно-яєчною масою, вимісити. Далі викладіть тісто у змащену олією і посипану борошном тортівницю або металеве деко. Випікайте у добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою чи тонким ножем (при вийманні вони мають бути сухі). Прямо у формі ще гарячий виріб полийте ощадливо рідким медом. Дайте вистигнути, наріжте на акуратні шматочки.

Паляниця з маком на кефірі: рецепт

Паляниця з маком на кефірі виходить надзвичайно смачна / фото dreamfood.ua/

Інгредієнти:

300 мл кефіру

1 яйце

1 ст.л. цукру

1 ч.л. соди без гірки, гашена оцтом

борошно (додаємо на око, до утворення мʼякого тіста)

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати до утворення нетугого тіста. Сформувати руками коржик у формі 20 на 25 см. Випікати при 190 *С до утворення золотистої скоринки. Мак промити, запарити і розтерти, додаючи цукор. Охолоджену паляницю нарізати невеликими шматками, залити окропом і накрити кришкою, щоб впарилася (паляниця не має бути дуже мокрою). Додати мед та мак і вимішати. Кількість меду (цукру) можна змінювати під свій смак.

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