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Рецепт паляниці з маком на Спас: як приготувати головну страву до святкового столу

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт паляниці з маком на Спас: як приготувати головну страву до святкового столу Новина оновлена 19 серпня 2021, 14:30
Паляниця з маком

На Яблуневий Спас традиційно готують смачну паляницю з маком.

Після освячення в церкві яблук, квітів і меду на Яблуневий Спас в Україні заведено збиратися за святковим столом. Традиційно українські господині готували до Яблуневого Спаса 19 серпня паляниці з маком. "Телеграф" зібрав для вас рецепти смачної святкової страви.

Паляниця з маком: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • Пів скл. молока
  • Пів ч. л. солі
  • 1 скл. цукру
  • 1 пакет ванілі
  • 100 гр. топленого вершкового масла
  • 2 скл. борошна
  • Пів пачки розпушувача
  • Пів скл. маку
  • 2 ст. л. рідкого топленого меду для поливки

Спосіб приготування:

  1. Яйця перетерти з цукром до утворення білої однорідної маси. Додати сіль та ванілін. Поступово додати молоко кімнатної температури та розтоплене масло.
  2. В іншому посуді змішати просіяне борошно, розрихлювач і сухий мак.
  3. З`єднати борошно з молочно-яєчною масою, вимісити. Далі викладіть тісто у змащену олією і посипану борошном тортівницю або металеве деко.
  4. Випікайте у добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою чи тонким ножем (при вийманні вони мають бути сухі).
  5.  Прямо у формі ще гарячий виріб полийте ощадливо рідким медом. Дайте вистигнути, наріжте на акуратні шматочки.

Паляниця з маком на кефірі: рецепт

Паляниця з маком на кефірі виходить надзвичайно смачна / фото dreamfood.ua/
Паляниця з маком на кефірі виходить надзвичайно смачна / фото dreamfood.ua/

Інгредієнти:

  • 300 мл кефіру
  • 1 яйце
  • 1 ст.л. цукру
  • 1 ч.л. соди без гірки, гашена оцтом
  • борошно (додаємо на око, до утворення мʼякого тіста)

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти змішати до утворення нетугого тіста. Сформувати руками коржик у формі 20 на 25 см. Випікати при 190 *С до утворення золотистої скоринки.
  2. Мак промити, запарити і розтерти, додаючи цукор.
  3. Охолоджену паляницю нарізати невеликими шматками, залити окропом і накрити кришкою, щоб впарилася (паляниця не має бути дуже мокрою). Додати мед та мак і вимішати. Кількість меду (цукру) можна змінювати під свій смак.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати соковитий і ароматний пиріг з яблуками.

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