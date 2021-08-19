Рецепт паляниці з маком на Спас: як приготувати головну страву до святкового столу
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На Яблуневий Спас традиційно готують смачну паляницю з маком.
Після освячення в церкві яблук, квітів і меду на Яблуневий Спас в Україні заведено збиратися за святковим столом. Традиційно українські господині готували до Яблуневого Спаса 19 серпня паляниці з маком. "Телеграф" зібрав для вас рецепти смачної святкової страви.
Паляниця з маком: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 3 яйця
- Пів скл. молока
- Пів ч. л. солі
- 1 скл. цукру
- 1 пакет ванілі
- 100 гр. топленого вершкового масла
- 2 скл. борошна
- Пів пачки розпушувача
- Пів скл. маку
- 2 ст. л. рідкого топленого меду для поливки
Спосіб приготування:
- Яйця перетерти з цукром до утворення білої однорідної маси. Додати сіль та ванілін. Поступово додати молоко кімнатної температури та розтоплене масло.
- В іншому посуді змішати просіяне борошно, розрихлювач і сухий мак.
- З`єднати борошно з молочно-яєчною масою, вимісити. Далі викладіть тісто у змащену олією і посипану борошном тортівницю або металеве деко.
- Випікайте у добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою чи тонким ножем (при вийманні вони мають бути сухі).
- Прямо у формі ще гарячий виріб полийте ощадливо рідким медом. Дайте вистигнути, наріжте на акуратні шматочки.
Паляниця з маком на кефірі: рецепт
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру
- 1 яйце
- 1 ст.л. цукру
- 1 ч.л. соди без гірки, гашена оцтом
- борошно (додаємо на око, до утворення мʼякого тіста)
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти змішати до утворення нетугого тіста. Сформувати руками коржик у формі 20 на 25 см. Випікати при 190 *С до утворення золотистої скоринки.
- Мак промити, запарити і розтерти, додаючи цукор.
- Охолоджену паляницю нарізати невеликими шматками, залити окропом і накрити кришкою, щоб впарилася (паляниця не має бути дуже мокрою). Додати мед та мак і вимішати. Кількість меду (цукру) можна змінювати під свій смак.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати соковитий і ароматний пиріг з яблуками.
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