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Як приготувати швидкі малосольні огірки в пакеті, щоб залишалися хрусткими: простий рецепт

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
28
Як приготувати швидкі малосольні огірки в пакеті, щоб залишалися хрусткими: простий рецепт Новина оновлена 23 серпня 2021, 08:47
Малосольні огірки в пакеті

Малосольні огірки в пакеті — експрес спосіб приготування солінь.

Такий готовий продукт, як малосольні огірки, можна отримати за короткий період часу. При цьому сама технологія дуже проста. Витрати часу складають кілька хвилин. Це відмінний спосіб порадувати себе, гостей і домочадців смачними соліннями.

Рецепт — малосольні огірки з базиліком і часником

Інгредієнти:

  • 500 г огірків;
  • 0,5 головки молодого часнику;
  • 2 гілочки базиліка;
  • 5 гілочок кропу;
  • 1 ч.л. солі з гіркою;
  • 3 горошини запашного перцю;
  • 6 горошин чорного перцю;

Для страви відмінно підійде зіп-пакет.

Як приготувати?

Свіжу зелень кропу і базиліка порубати ножем і скласти в щільний поліетиленовий зіп-пакет. Додати дрібно нарізаний часник.

Підготувати до засолювання огірки: дрібні — проткнути в декількох місцях зубочисткою, великі — розрізати навпіл.

Горошини перців розчавити за допомогою леза широкого ножа і висипати в пакет на огірки разом з сіллю. Випустивши повітря, застебнути, кілька разів струсити вміст, щоб інгредієнти перемішалися. Поставити в холодне місце на 2-3 години.

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